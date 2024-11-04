Белорусам предложили создать доменную зону для Минска или другого города. Сколько стоит?

Опубликовано: 04.11.2024 14:40 , Обновлено: 04.11.2024

Белорусский хостинг-провайдер hoster.by сообщил о старте приема заявок на новые доменные зоны: с названием городов и компаний. Хостинг-провайдер заверил, что любая организация может подать заявку на регистрацию домена, которого пока не существует.

“Это инициатива корпорации ICANN, которая курирует работу доменов верхнего уровня по всему миру. Другими словами, у любого города появляется возможность открыть собственную зону: например, .MINSK или .МЕНСК. Бренды могут получить свой домен, например .BELAZ, .АТЛАНТ, .CONTE”, - рассказали Telegraf.news представители hoster.by.

Они сообщили, что процесс получения собственной доменной зоны “небыстрый”, а “основной прием заявок” запланирован на апрель 2026 года. “Но уже в ноябре этого года стартует этап рассмотрения заявок от организаций, претендующих на финансовую поддержку (Applicant Support Program, или ASP)”, - заверили в hoster.by.

Кто может участвовать и сколько это стоит

По их информации, участвовать может любая организация, как коммерческая, так и государственная. Предварительная стоимость рассмотрения заявки ICANN составляет $227 тыс. (или 753,7 тыс. белорусских рублей). А в рамках программы ASP пообещали возможность получить скидку до 85%.

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“Претендовать на нее могут некоммерческие и неправительственные организации, социально ориентированный малый бизнес, малые предприятия из стран с относительно низким уровнем экономического развития, а также представительства коренных народов”, - перечислили в hoster.by, добавив, что эти категории смогут подать свои заявки уже в ноябре 2024-го.

Какую доменную зону можно зарегистрировать

Как рассказал хостинг-провайдер, претендовать можно на любую комбинацию символов, которой пока нет в качестве доменной зоны. Можно использовать латинские буквы и кириллицу (в том числе белорусский алфавит). “Не получится зарегистрировать домен с чужим фирменным наименованием или слова, которые противоречат общепринятым моральным нормам”, - отметили в hoster.by.

“Разумеется, создание собственной доменной зоны — не самый простой и дешевый процесс. Он включает грамотное оформление заявки и сопроводительных документов, составление ряда регламентов, подготовку технической инфраструктуры для работы домена и т.д.”, - дополнил генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев.

Ранее Telegraf.news писал, что, по информации этого хостинг-провайдера, некоторые онлайн-сервисы для работы начали уходить в сентябре из Беларуси. 12 сентября вступили в силу санкции Министерства финансов США, которые затрагивают российский IT-сектор. Хоть документ касается только РФ, часть компаний предпринимают шаги и в Беларуси.

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