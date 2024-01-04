В НАН РБ назвали Беларусь мировым лидером по производству сыра. Как считали?

Опубликовано: 04.01.2024 13:11 , Обновлено: 28.01.2025

Замдиректора по научной работе ГП «Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси» Светлана Кондратенко рассказала, что Беларусь стала одним из глобальных лидеров по производству сыров на душу населения. «В рейтинге наша страна опережает многие государства Европы, включая Германию и Францию», заявила она. Мы посмотрели, что по статистике с сыром у нас и в Европе. И сравнили цифры.

По словам Кондратенко, которые привела «Беларусь сегодня», сейчас в мире для белорусских поставщиков сложилась благоприятная конъюнктура, по большей части поставляемых за рубеж продуктов увеличивается спрос и повышаются цены.

«В частности, растет импортный спрос на масло сливочное и сухое молоко со стороны стран Азии. При этом запасы производителей Западной Европы оказались ограничены, что заставило европейских поставщиков ориентироваться на внутренний рынок, освобождая многие экспортные ниши», – сообщила эксперт.

Именно по сырам специалист заявила, что на мировом рынке ожидается рост востребованности этого продукта: «По прогнозам, прирост спроса будет на уровне 4,5% в год, а для Китая этот показатель еще выше – до 10% в год». По мнению Кондратенко, все это позволит увеличить экспорт белорусских сыров и другой молочной продукции.

Сколько сыра произвели в Беларуси в 2022 году?

На данный момент есть информация по сырному производству в Беларуси за 2022 год.

По словам зам. начальника главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Марии Климовой, в 2022 году в Беларуси произвели более 303 тысяч тонн всех видов сыров, или около 1% от всего объема производства сыра в мире. Она сообщила, что при этом страна занимает более 6,7% от мировой торговли экспорта сыров.

Сколько сыра произвели в некоторых странах ЕС в 2022 году?

По данным портала Eurostat, в 2022 году Германия была крупнейшим производителем сыра в Евросоюзе – 22% от общего количества. Франция заняла второе место – 18%.

По информации портала, в Германии в 2022 году было произведено 2,334 миллиона тонн сыра. (Там же, «в тему» указано, что Германия также была в ЕС и крупнейшим производителем питьевого молока и сливочного масла – 19% и 20% соответственно.)

Во Франции, по информации Eurostat, в тот же году произвели 1,909 миллиона тонн сыра.

Далее по объемам производства следуют: Италия – 1,359 млн. тонн, Нидерланды – 973580 тонн, замыкает первую пятерку Польша – 925740 тонн.

Сколько сыра приходится на душу населения?

Вязли весь произведенный за 2022 год сыр и поделили на количество населения. Вот что получилось.

В Беларуси – 32 килограмма. В Германии и Франции по – 28 килограммов. В Италии – 23 килограмма. В Нидерландах – 55 килограммов. В Польше – 24 килограмма.

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