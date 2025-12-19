Белорусам на ВНС пообещали конкурентный белорусский смартфон через 25 лет — «Ну а что делать?»

Опубликовано: 19.12.2025 14:40 , Обновлено: 19.12.2025

Зампред Всебелорусского народного собрания (ВНС) Александр Косинец заявил во второй день мероприятия, что белорусская микроэлектроника, в том числе и созданные на её базе белорусские смартфоны, станут конкурентами через 25 лет.

Такое заявление он сделал в ходе дискуссии с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Вот как происходил диалог:

— Сегодня все ходят, тычут в эти айфоны, так же? — спросил Александр Лукашенко.

— Глубоко уважаемый Александр Георгиевич, благодаря… — начал отвечать замглавы ВНС.

— Только не докладывай нам, ладно? — перебил его президент.

— … вашей поддержке и тому, что эта отрасль находится в эпицентре вашего внимания, — продолжил Александр Косинец. — В течение 25 лет мы будем конкурентоспособны на мировом рынке не только в области военной, но и гражданской микроэлектроники.

—Сколько лет? — переспросил Лукашенко.

—25 лет, — повторил сроки зампред ВНС.

—О, Господи, нас с тобой не будет! — удивился президент.

—Ну, а что делать… — философски ответил чиновник, чем вызвал бурные аплодисменты делегатов в зале.

Что с белорусской микроэлектроникой?

Вопрос развития белорусской микроэлектроники встал особенно остро после введения санкций в 20-х годах. Ещё в 2023 году Александр Лукашенко весной признал во время выступления на Евразийском экономическом форуме в Москве, что белорусская микроэлектроника отстала от мировых стандартов, но для оружия и военной техники подойдёт. В качестве доказательства он пересказал свою беседу с «конструктором».

«Один конструктор (я вот за что купил, за то продаю) он мне говорит: “Александр Григорьевич, передайте Владимиру Владимировичу: что вы расстраиваетесь. Вы хотите, чтобы на наших чипах летал самолёт и ракеты?” Я говорю: “Да, конечно, надо, американцы же нам не будут поставлять”. Он говорит: “Ну хорошо, у нас, говорит, чипы чуть-чуть побольше, ну впихнём мы (это дословно) впихнём мы этот прибор в крыло самолёта”», — поделился он с присутствующими решением белорусского конструктора.

В 2024 году, в сентябре, президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая перед студентами вузов инженерно-технического профиля в формате «Открытый микрофон», заверил их, что в Беларуси планируют создать мобильный телефон собственного производства со своим программным обеспечением.

«И отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, мы тоже сделаем. Обязаны сделать, потому что гаджеты сегодня, как вы видели в последнее время, превратили в боевое оружие», — заявил президент, подчеркнув, что это «уже вопрос национальной безопасности».

Лукашенко пообещал белорусам мобильный телефон собственного производства

Уже в 2025 году на пресс-конференции, посвящённой реализации Указа №301, начальник управления электросвязи Минсвязи Дмитрий Корзун сообщил, что в Беларуси есть проблемы с поставками базового оборудования для сотовых операторов. А ещё пообещал появление собственного белорусского телекоммуникационного оборудования.

В Минсвязи Беларуси пообещали создать свое оборудование для сотовых операторов — «Есть опытные образцы»