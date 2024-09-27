Лукашенко пообещал белорусам мобильный телефон собственного производства

Опубликовано: 27.09.2024 12:04 , Обновлено: 27.09.2024

В Беларуси планируют создать мобильный телефон собственного производства со своим программным обеспечением. Об этом 27 сентября заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая перед студентами вузов инженерно-технического профиля в формате "Открытый микрофон".

Во время встречи со студентами, которая проходила в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (БГУИР), Лукашенко похвалил отечественных производителей техники, которая, по его словам, “по качеству не хуже лучших импортных образцов”, а также анонсировал новые “достижения”.

“И отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, мы тоже сделаем. Обязаны сделать, потому что гаджеты сегодня, как вы видели в последнее время, превратили в боевое оружие”, - заявил президент, подчеркнув, что это “уже вопрос национальной безопасности”.

Подробности разработки белорусского мобильного он не раскрыл, однако, в качестве позитивного примера недавних достижений белорусских производителей также упомянул ноутбук отечественного производства.

[info_b]Напомним, в конце 2022 года белорусский холдинг Horizont объявил о выпуске и продаже собственного ноутбука — H-book. А в начале 2023 года там похвалились «еще более мощной» моделью. Какие отзывы оставили покупатели на сайтах интернет-магазинов на белорусский ноутбук, можно почитать в материале Telegraf.news по ссылке.[/info_b]

Лукашенко поделился планами по созданию в Беларуси «центров прогрессивной мысли»

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о планах по созданию в стране хай-тек-инкубаторов.

«Сейчас задумываем создать на базе специализированных вузов хай-тек-инкубаторы - центры прогрессивной мысли», - процитировала президента его пресс-служба.

Будущим инженерам, которые после работы на базе таких “хай-тек-инкубаторов” пойдут непосредственно на производство, заводы и в сельскохозяйственные организации, Лукашенко пообещал “достойные условия труда, в том числе зарплату, социальную поддержку и жилье”.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Лукашенко в понедельник, 2 сентября, выступил перед студентами вузов Витебской области. Отвечая на один из вопросов, заданных участниками “Открытого микрофона с президентом”, он объяснил, почему белорусам “лучше жить немножко беднее”.

«Пытаюсь уберечь вас» — Лукашенко объяснил, почему белорусам «лучше жить немножко беднее»