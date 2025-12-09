БелГИЭ опубликовало совет, как не нужно улучшать мобильную связь. Белорусы ответили - "Не грузит видео"

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Опубликовано: 09.12.2025 16:16 , Обновлено: 09.12.2025

Государственная инспекция по электросвязи (БелГИЭ) выложила на своей официальной страничке в TikTok ролик, в котором подробно объяснила, как не нужно пытаться самостоятельно улучшить мобильную связь дома. У зрителей, как водится, возникли свои вопросы к госструктуре.

В ролике специалист по борьбе с радиопомехами из управления радиомониторинга БелГИЭ подробно объяснил, какие проблемы могут возникнуть у пользователей усилителей сотового сигнала. Эти устройства довольно популярны сегодня. К ним нередко прибегают жители сельской местности, а также дачники, которые перебираются за город на летний сезон.

Сам усилитель, как правило, оснащён внешней и внутренней антенной. Но разобраться в нюансах и отличиях технических характеристик прибора непрофессионалу, будет непросто. Чаще всего покупатели ориентируются просто на цену и отзывы других покупателей, упуская важную деталь: многие усилители сами создают помехи сигналу.

По словам специалиста БелГИЭ, большинство дешёвых усилителей, представленных на торговых площадках в большом ассортименте, не проходили официальную сертификацию. Большинство из них работают в широком диапазоне частот, тогда как для корректной работы усилителя необходимо усиление исключительно на частотах сети оператора.

Тех, кто нарушает это требование, вычисляют сотрудники БелГИЭ с помощью специализированных анализаторов спектр радиосигналов в ходе выездных рейдов. Их, кстати, многие сравнивают с “охотниками за приведениями”. Анализаторы, которые позволяют обнаружить источник помех в каналах приема базовых станций, действительно, со стороны чем-то напоминают “оружие” голливудских “охотников”.

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Как пояснил специалист, приёмные каналы базовых станций должны быть свободными для приема сигналов мобильных терминалов. Когда усилитель сотового сигнала работает неправильно, он создает широкополосные помехи в каналах приема базовых станций, что влияет и на работу самой базовой станции - она, по сути, не способна обслуживать абонентов дальней связи. В этом случае мобильные операторы не могут полноценно предоставлять качественную услугу связи.

“Таким образом, сами того не осознавая, вы можете создавать помеховое воздействие, используя некачественные усилители сигналов сотовой связи”, - пояснил сотрудник БелГИЭ.

Впрочем, некоторые комментаторы, судя по всему, не восприняли полезные рекомендации специалиста всерьёз. Некоторые перевели всё в шутку.

“Блин, не могу ролик досмотреть не грузит видео”, - намекнул на слишком слабый сигнал один из зрителей.

“Явно чей-то усилок глушит или интернет плохой, хотя это навряд ли. У меня тоже плохо грузится напишите, чем закончилось”, - поддержал юмор другой.

Другая часть комментаторов подошла к озвученной проблеме с большей серьёзностью, но призвали ведомство искать проблему не в усилителях сигнала рядовых абонентов, а в исходно слабом сигнале со стороны мобильных операторов.

“Усилители ставят там, где почти нет связи. Кому они мешают?” - задал риторический вопрос один из зрителей.

“Вы может будете бороться с плохой связью на уровне провайдера? Плохого покрытия? А не тех, кто от “хорошей жизни” покупает такое оборудование”, - обратился к БелГИЭ другой.

Какой штраф за “неправильный” усилитель сигнала?

Как бы то ни было, рядовым пользователям подобных устройств следует помнить о том, что одной лишь проверкой сотрудники БелГИЭ не ограничиваются. В случае, если специалисты обнаружат, что ваш усилитель создаёт помехи для радиосвязи, вас могут привлечь к административной ответственности.

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Напомним, использование усилителей в Беларуси разрешено лишь при соблюдении конкретных условий:

Устройство должно быть сертифицировано .

. Его выходная мощность не должна превышать 100 мВт .

. Устанавливать его можно только внутри зданий и сооружений.

зданий и сооружений. Кроме того, оно должно усиливать исключительно частоты того оператора , чью зону покрытия нужно расширить.

За несоблюдение этих правил предусмотрена административная ответственность по ст. 23.1 КоАП (Несоблюдение порядка использования радиочастотного спектра) - конфискация самого устройства и штраф в размере до 4 базовых величин (168 рублей) на физическое лицо и до 20 базовых величин (840 рублей) на ИП или юридическое лицо.