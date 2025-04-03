«Аппарат реально заряженный» - В TikTok показали, как выглядят и чем занимаются белорусские «охотники за приведениями»

🎥 Видео

Опубликовано: 03.04.2025 16:08 , Обновлено: 09.12.2025

В TikTok появилось видео, в котором показали, как выглядят и чем занимаются белорусские "охотники за приведениями".

Шуточный ролик под музыку из одноименного голливудского фильма к 1 апреля сняли и выложили у себя в TikTok-аккаунте сотрудники Республиканского унитарного предприятия по надзору за электросвязью “БелГИЭ”.

“Кому ты позвонишь”? Правильно, мы сами позвоним. Ежедневно мы отправляемся на улицы города чтобы найти и устранить источники помехового воздействия, а прохожие часто принимают нас за охотников на приведения!” - сопроводили свой стилизованный под известный фильм ролик.

Для многих зрителей даже после просмотра видео осталось загадкой, чем же занимаются белорусские “охотники за приведениями”, рассекающие по Минску на машине со спецоборудованием, и “сканирующие” город с помощью инструмента, действительность, чем-то напоминающего “оружие” голливудских “охотников”.

“Так вот кто меня облучает психотронным оружием”, - написал кто-то в шутку.

На самом же деле, с помощью показанной в ролике аппаратуры специалисты БелГИЭ замеряют мощность интернет-сигнала в городе и ищут источники радиопомех. Ими могут быть в том числе и незаконно используемые радиостанции, пояснили специалисты. Кстати, само “оружие” специалистов - анализатор спектра радиочастот - действительно, весьма дорогостоящая вещь.

“Аппарат в ваших руках реально заряженный, я знаю сколько это стоит”, - написал один из зрителей и авторы ролика подтвердили его слова.

После таких объяснений кто-то из комментаторов предположил, что в Беларуси “развелись радиохулиганы”, на поиски которых и отправляют таких “охотников”.

“Теперь понятно, почему у меня на даче временами нет интернета - дяди с пушкой катаются”, - написал другой зритель.

Некоторые же отметили, что им самим приходилось вызывать “охотников”.

“Много лет воевал с МТС насчёт плохой связи, МТС говорил, что всё хорошо. Потом приехали эти ребятами, сделали замер и в итоге вынесли решение, что качество связи не соответствует нормам”, - поделился своей историей один из зрителей.