Жена показала расчетник мужа-комбайнера за июль, но белорусы задали вопросы: "Много или мало?"

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Опубликовано: 15.08.2025 15:51 , Обновлено: 15.08.2025

Белоруска показала, сколько заработал её муж, работая на комбайне, в июле 2025 года. Сама автор ролика не стала давать оценку - большая вышла сумма или маленькая, а предложила зрителям самим оценить, много или мало зарабатывают белорусские комбайнёры в высокий сезон.

По словам женщины, её муж “почти целый месяц” работал на комбайне, два суточных дежурства у него были на зернотоке и лишь пару дней работа была менее интенсивной из-за дождливой погоды.

В результате, судя по расчётному листку, который продемонстрировала супруга комбайнёра, мужчина заработал за месяц 4842 рубля .

“Как вы считаете, это много или мало?” - задала вопрос зрителям автор.

Комментаторы в TikTok на призыв охотно отозвались, но, как водится, разделились на два непримиримых лагеря. Одни назвали зарплату в 4842 рубля “слезами”, другие посчитали её более чем приличной.

[inf]По данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата белорусов (то есть до вычета обязательных налогов и отчислений в фонд соцзащиты) в июне (это самые свежие данные на сегодняшний день) составила 2717,8 рубля . По сравнению с майским показателем она подросла на 65,5 рубля. Если же перевести эти показатели в доллары, то рост средней зарплаты окажется даже существеннее — плюс 34,6 доллара за месяц с учётом подешевевшей американской валюты.[/inf]

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Недостаточной зарплатой для комбайнёра назвали те, кто считает труд этих сельхозработников “адским”. Некоторые также отметили, что зарплату выше среднего по стране эти специалисты получают лишь в сезон уборки урожая, а в остальное время года их заработок не столь впечатляет.

“Раз в году получил, от утра до темна работая… Ни о чем. Покажите расчетный за ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель”, - предложил один из зрителей.

“Кто-то эти 4 тысячи получает круглый год, а тут в сезон за такую работу - копейки можно сказать”, - заявил другой.

“Если сравнить футболиста, который играет в мячик и получает из бюджета 16000 рублей в месяц, и человека, который пашет как конь и кормит страну - то мало”, - высказал своё мнение третий.

Те же, кто считает озвученную зарплату вполне достойной, в качестве аргументов приводили другие примеры для сравнения.

“4842 рубля это мало??? Это 1600$ - это хорошо, очень”, - перевела в американскую валюту зарплату комбайнёра одна из зрительниц.

“Учителю четыре месяца работать надо”, - привела свой ориентир для сравнений одна из зрительниц.

“Хорошо получил, многие трактористы в эта время работают на прессе, уборке трав, пашут и другие работы и столько не получают. Агрономы и инженера тоже работают в это время с рассвета и до ночи и у них просто оклад”, - привёл пример из аграрного сектора ещё один комментатор.

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Таких комментаторов, которые посчитали несправедливой большую разницу в зарплатах аграриев разных специальностей, задействованных в уборке урожая, набралось немало.

“Муж работает на МАЗе. Сегодня, как и каждый месяц, в шоке! Началась уборка: зарплата 2000, встает в 6:30 приезжает в 22:30-23:30. 371 час отработан, 30 дней без выходных. Вот и пожалуйста. Поэтому вполне отлично”, - сравнивала свою ситуацию одна из зрительниц.

“А я считаю это несправедливо. Во время уборочный все в хозяйстве вовлечены в этот процесс и работают все от зари до зари. А все лавры получают только комбайнеры”, - высказалась другая.

Примирить два противоборствующих лагеря попытался автор ещё одного комментария: “Тот кто не работал в сельском хозяйстве на таких работах, скажет много, деревенские, которые знают эту работу, скажут мало”.

Напомним, Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июля на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании 2025 года потребовал от чиновников обратить “самое серьезное внимание на организацию” уборочной кампании. В числе приоритетов, обозначенных главой государства, значилась и оплата труда аграриев.