Минтруда дало пошаговую инструкцию, как белорусам добиться задержанной зарплаты

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Опубликовано: 01.08.2025 14:55 , Обновлено: 01.08.2025

Министерства труда и социальной защиты дало белорусам пошаговую инструкцию, как поступать, если начальник задерживает заработную плату. В ведомстве пояснили, что это является "прямым нарушением трудового законодательства", а также рассказали, в каком случае работодатель обязан будет проиндексировать задержанную зарплату.

Чтобы получить свои честно заработанные деньги, в министерстве предложили идти по трёхэтапному пути:

Ознакомиться с точными датами выплаты зарплаты, которые установлены конкретно в вашей организации. По закону выплаты должны проводиться не реже, чем 2 раза в месяц, но вот конкретные сроки выплаты аванса и основной суммы могут варьироваться и должны быть чётко прописаны в трудовом договоре или контракте. Письменно потребовать от начальника положенных выплат. В Минтруда пояснили, что заявление можно вручить как самому работодателю, так и его представителю. Также в ведомстве рекомендовали продублировать документ, оставив один экземпляр заявления у себя, предварительно попросив начальство поставить на нём отметку о принятии документа. Обратиться в Департамент госинспекции труда.

Вариантов, как исполнить третий шаг, в настоящее время много. Отправлять в департамент лично необходимости нет - заявление можно отправить, не выходя из дома, через сервис Обращения.бел или через недавно открытый ведомственный чат-бот портала социальной защиты.

Минтруда предложило белорусам экстренно сообщать о невыплаченной зарплате или пособии через новый портал соцзащиты

В обращении через Telegram-бот необходимо будет указать свои личные данные (ФИО и дату рождения), а также название организации-работодателя и период, за который вам не выплатили зарплату. В течение рабочего дня с вами должен будет связаться специалист Минтруда для уточнения деталей.

В качестве альтернативных вариантов решения проблемы невыплаченной зарплаты, которые также доступны белорусам, в ведомстве назвали обращение к нотариусу и обращение в суд по месту регистрации юридического лица либо по месту жительства индивидуального предпринимателя.В обоих случаях заявитель освобождается от уплаты обязательных госпошлин, нотариального тарифа и пошлин за оказание услуг правового и технического характера.

[info_b]В Минтруда также подчеркнули, что в тех случаях, когда зарплату задерживают больше чем на месяц, работодатель (не важно - частник это или государственная компания) обязан проиндексировать её (согласно статье 58 Трудового кодекса) в соответствии с официальным уровнем инфляции за период задержки.[/info_b]

Ранее, как сообщал Telegraf.news, в Минтруда напомнили белорусским выпускникам, кому из них положены доплаты до 50% оклада и кто может рассчитывать на единовременную материальную помощь при трудоустройстве.

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