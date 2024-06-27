Жарить мясо удаленно. В Минске опубликовали вакансию менеджера по шашлыкам. Что по зарплате?
Рекламное агентство PAD Team 26 июня разместило на сервисе hh.ru вакансию менеджера по шашлыкам. Среди прочего сотрудник должен будет жарить мясо по видеосвязи и также удаленно работать в паре с пивным менеджером.
“В жаркий летний сезон мы ищем менеджера по шашлыкам”, - анонсировало вакансию агентство.
И подробно расписало обязанности такого сотрудника. Кроме взаимодействия с пивным менеджером и жарки шашлыка удаленно, это:
- закупка мяса по выгодным ценам за счет компании,
- подготовка и применение маринада,
- разделение работников по категориям (кто любит курицу, а кто - свинину).
Для такой ответственной должности - серьезные требования:
- понимание разницы между свининой и курицей,
- опыт работы в шашлычном деле - не меньше двух лет,
- понимание, почему маринад на минеральной воде лучше, чем на майонезе.
Зарплата — 20 — 30 тыс. рублей. Белорусам предложили вакансию советника. Кого надо консультировать?
А вот что по условиям:
- большие бюджеты (вероятно, на закупку мяса),
- обучение в команде и на курсах по запросу,
- начало рабочего дня - 10:00, конец - 19:00 (если задачи выполнены раньше, то и уйти можно до этого времени),
- работа полностью дома с использованием видеосвязи (подчеркнули, что выезжать за пределы Беларуси не понадобится).
Менеджеру по шашлыкам пообещали платить от 1824,8 до 2919,6 рублей на руки ежемесячно.
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