Жарить мясо удаленно. В Минске опубликовали вакансию менеджера по шашлыкам. Что по зарплате?

Опубликовано: 27.06.2024 19:48 , Обновлено: 27.06.2024

Рекламное агентство PAD Team 26 июня разместило на сервисе hh.ru вакансию менеджера по шашлыкам. Среди прочего сотрудник должен будет жарить мясо по видеосвязи и также удаленно работать в паре с пивным менеджером.

“В жаркий летний сезон мы ищем менеджера по шашлыкам”, - анонсировало вакансию агентство.

И подробно расписало обязанности такого сотрудника. Кроме взаимодействия с пивным менеджером и жарки шашлыка удаленно, это:

закупка мяса по выгодным ценам за счет компании,

подготовка и применение маринада,

разделение работников по категориям (кто любит курицу, а кто - свинину).

Для такой ответственной должности - серьезные требования:

понимание разницы между свининой и курицей, опыт работы в шашлычном деле - не меньше двух лет, понимание, почему маринад на минеральной воде лучше, чем на майонезе.

Зарплата — 20 — 30 тыс. рублей. Белорусам предложили вакансию советника. Кого надо консультировать?

А вот что по условиям:

большие бюджеты (вероятно, на закупку мяса),

обучение в команде и на курсах по запросу,

начало рабочего дня - 10:00, конец - 19:00 (если задачи выполнены раньше, то и уйти можно до этого времени),

работа полностью дома с использованием видеосвязи (подчеркнули, что выезжать за пределы Беларуси не понадобится).

Менеджеру по шашлыкам пообещали платить от 1824,8 до 2919,6 рублей на руки ежемесячно.

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