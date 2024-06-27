В Гродно опубликовали вакансию "живой модели". Сколько пообещали заплатить за час?

Опубликовано: 27.06.2024 11:49 , Обновлено: 27.06.2024

На сайте Государственной службы занятости населения появилась "вакансия из прошлого" — демонстратор пластических поз. В своё время в СССР такие работники были весьма распространены, правда, платили им мало. Сегодня такую подработку предложили в Гродненском колледже искусств — учебному заведению требуются сразу четыре модели.

В описании вакансии, которую опубликовали в четверг, 27 июня, сказано, что наниматель предлагает полную ставку и режим гибкого рабочего времени. Кроме того, соискателя готовы оформить по гражданско-правовому акту — скорее всего из-за того, что характер труда временный, а не постоянный. Из требований значится только одно: общее среднее образование, то есть “школа” за плечами. Ни возраст, ни вес или цвет глаз для будущего натурщика не указан.

Зато указана зарплата — 626 белорусских рублей. Интересно, что вместе с этим работодатель сделал пометку: стоимость 1 часа работы, то есть позирования, — 4,40 рублей. Можно предположить, что такое уточнение дали по той причине, что не всякий сможет “высидеть” полный рабочий день длительностью 8 часов.

Что за работа такая?

Натурщики, модели или демонстраторы пластических поз позируют авторам при создании художественных полотен или скульптур: это помогает ученикам наглядно оценить пропорции тела и рассмотреть все нюансы. В течение определённого времени работник должен принимать различные позы: лёжа, стоя, сидя, полусидя и т.д. Также во время позирования требуется воспроизводить чувства и настроение. Вакансия подойдёт в первую очередь выносливым и терпеливым людям.

Ранее Telegraf.news писал, что Минское городское жилищное хозяйство опубликовало 5 вакансий для белорусов, которые находятся в поиске работы. Так, в организации призвали “присоединиться к дружной семье ЖКХ” и откликнуться на одну из приглянувшихся должностей. Интересно, что на “работу мечты” руководство ЖКХ зовёт уже не впервые: эти же вакансии в соцсетях публиковали две недели назад. Неужто никого не заинтересовала зарплата в 1850-3500 рублей и бесплатное жильё, которые предложили работникам?..

ЖКХ предложило белорусам жильё в Минске и зарплату 3500 рублей. На какие вакансии позвало?