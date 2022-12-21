Заяц рассказал, как белорусы «исключили голод», потребляя 3200 калорий в сутки
Вице-премьер Беларуси Леонид Заяц на совещании рассказал, сколько и каких продуктов потребляют в среднем белорусы в год, что «полностью исключает вероятность голода или недоедания».
По словам Зайца, в год белорус в среднем потребляет:
- 98 кг мяса;
- 237 кг молока;
- 95 кг фруктов;
- 170 кг овощей;
- 159 кг картофеля;
- около 40 кг сахара;
- 18 кг растительного масла;
- 77 кг хлебопродуктов.
Он подсчитал, что на одного человека выходит 3200 ккал в сутки.
«Это полностью исключает вероятность голода или недоедания», — резюмировал вице-премьер.
Кстати, недавно Совет министров сократил список «контрсанкционных» овощей и фруктов, тех, что запрещены на ввоз из «недружественных стран».
Ранее Телеграф писал, что министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов запретил «сужение ассортимента», объяснив это тем, что «государство вложило большие средства в производство импортозамещающей продукции». И его теперь ждут «по всему миру», но в первую очередь она должна быть в белорусских магазинах.