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Заяц рассказал, как белорусы «исключили голод», потребляя 3200 калорий в сутки

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Вице-премьер Беларуси Леонид Заяц на совещании рассказал, сколько и каких продуктов потребляют в среднем белорусы в год, что «полностью исключает вероятность голода или недоедания».

По словам Зайца, в год белорус в среднем потребляет:

  • 98 кг мяса;
  • 237 кг молока;
  • 95 кг фруктов;
  • 170 кг овощей;
  • 159 кг картофеля;
  • около 40 кг сахара;
  • 18 кг растительного масла;
  • 77 кг хлебопродуктов.

Он подсчитал, что на одного человека выходит 3200 ккал в сутки.

«Это полностью исключает вероятность голода или недоедания», — резюмировал вице-премьер.

Кстати, недавно Совет министров сократил список «контрсанкционных» овощей и фруктов, тех, что запрещены на ввоз из «недружественных стран».

Ранее Телеграф писал, что министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов запретил «сужение ассортимента», объяснив это тем, что «государство вложило большие средства в производство импортозамещающей продукции». И его теперь ждут «по всему миру», но в первую очередь она должна быть в белорусских магазинах.

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