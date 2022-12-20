В МАРТ запретили "сужение ассортимента" в белорусских магазинах перед Новым годом

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Опубликовано: 20.12.2022 18:46 , Обновлено: 20.12.2022

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов 20 декабря собрал совещание, на котором учил представителей торговли, импортёров как торговать на Новый год.

По его словам, «белорусские производители, поставщики, а также импортеры обязаны обеспечить ритмичную поставку широкого ассортимента товаров на полки наших магазинов”.

Алексей Богданов запретил “сужение ассортимента”, объяснив это тем, что “государство вложило большие средства в производство импортозамещающей продукции”. И его теперь ждут “по всему миру”, но в первую очередь она должна быть в белорусских магазинах.

Это не первое предпраздничные совещание в МАРТ. Совсем недавно пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли сообщила, что в ведомстве провели совещание о продаже товаров в “праздничном оформлении”. На него позвали представителей торговых сетей.

В МАРТ провели совещание о новогодней упаковке