Совмин Беларуси сократил список «контрсанкционных» овощей и фруктов

Опубликовано: 16.12.2022 09:46 , Обновлено: 16.12.2022

Совет министров Беларуси опубликовал постановление №865 от 14 декабря, в котором продлил «контрсанкции» — запрет на ввоз ряда продуктов из «недружественных стран» — до 30 июня 2023 года. При этом сократил список товаров.

Так, теперь, согласно документу, ввозить в Беларуси запретили только:

картофель (код 0701);

репчатый лук (0703 10 190 0);

свежую белокочанную капусту (0704 90 100 1);

свежую морковь (0706 10 000 1);

столовую свеклу (0706 90 900 1);

орехи (0801, 0802);

яблоки (0808 10).

Но и тут есть исключение. Например, можно импортировать семенной и свежий картофель, который ввозится с 1 января по 30 июня, а также яблоки, которые ввозят с 1 января по 30 июня.

Напомним, с 1 января власти Беларуси ввели контрсанкции против Запада. Они запретили импорт из «недружественных стран» (ЕС, США, Великобритании Канады, и др.) в том числе мяса, молока, овощей, фруктов, кондитерских изделий.

Но в апреле 2022 года снова разрешил ввозить в Беларуси из «недружественных» стран некоторые продукты. Например, яблоки, груши, кабачки, баклажаны, свежий сладкий болгарский перец, салат-латук («Айсберг», «Романо», «Лолло-россо»), рукколу, мангольд, шпинат.

Кстати, в начале апреля Совмин принял постановление «О перечне иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц».

Новость Телеграф