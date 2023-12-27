"Завтра будут стоить 12 руб" - Продавцы предупредили о скором подорожании огурцов в Беларуси

Опубликовано: 27.12.2023 10:43 , Обновлено: 27.12.2023

В Беларуси огурцы и помидоры резко выросли в декабре по сравнению с ноябрем. Но, как сообщили продавцы на рынках, это ещё не конец.

“Завтра, наверное, будут стоить 12 руб. Нам позвонили и сказали, что уже оптовая цена огурцов – 10 руб. Помидоры я покупал оптом по 10 руб., а буду продавать по 12 руб. Никогда такого не было, чтобы приходилось покупать овощи по таким ценам. Но мне тоже надо хотя бы немного заработать, – [link href=“https://www.gs.by/2023/12/26/gde-v-slonime-najti-vygodnye-tseny-na-ogurtsy-i-pomidory-obzor-rynka-i-magazinov/” rel=“noopener” target=“_blank”] передало [/link] издание “Газета Слонімская” слова одного из продавцов на местном рынке.

При этом, огурцы уже стали дороже, чем в прошлом году в этом же месяце. Пока ещё в белорусских магазинах больших торговых сетей можно найти зелёные овощи по цене в районе около 9 рублей. А ведь в декабре прошлого года, согласно данным Белстата, они стоили около 8 рублей за килограмм.

С помидорами ситуация похожая. Если, по данным Белстата, в прошлом году в декабре они в среднем стоили 7,19 рублей, то в конце 2023 года стали заметно дороже.

Что происходит с ценами на огурцы и помидоры в Беларуси? Посмотрели в крупных торговых сетях

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко на совещании по ценам заявил, что чиновники из правительства сделали недостаточно для выращивания огурцов в Беларуси в зимний период. По данным Белстата, в декабре цены на огурцы по сравнению с ноябрем выросли почти на 66%.

В свою очередь, правительство Беларуси ещё 31 мая 2023 года провело совещание о развитии тепличного хозяйства. По итогам совещания министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло рассказал, как в Беларуси планируют решать проблему дорогих овощей в межсезонье.

«Практически снята» — В Совмине пообещали решить проблему дорогих огурцов зимой уже в этом году. А что с помидорами?