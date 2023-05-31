«Практически снята» - В Совмине пообещали решить проблему дорогих огурцов зимой уже в этом году. А что с помидорами?

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Опубликовано: 31.05.2023 11:59 , Обновлено: 31.05.2023

Правительство Беларуси провело 31 мая совещание о развитии тепличного хозяйства. По итогам совещания министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло рассказал, как в Беларуси планируют решать проблему дорогих овощей в межсезонье. По его словам, частично вопрос будет закрыт уже в этом году, но на организацию собственного производства некоторых овощей уйдёт несколько лет.

Так, по данным Минсельхозпрода, в межсезонье белорусам не хватает порядка 8,5 тыс. тонн огурцов. Их Беларуси приходится докупать за границей, а цены на привозные овощи зачастую выше, чем на белорусские. Однако, по словам главы ведомства, на данный момент “эта проблема практически снята”, передает БелТА.

“Сместить технологические сроки производства и повысить урожайность”

“Мы будем производить в межсезонный период еще более 9 тыс. тонн за счет смещения технологических сроков производства и более высокой урожайности. То есть внутреннее потребление полностью обеспечим”, - заверил Брыло.

Что касается помидоров, то их белорусам в межсезонье (с ноября по март) не хватает даже больше, чем огурцов - по словам министра, спрос превышает предложение белорусских производителей более чем на 19 тыс. тонн. На решение этой проблемы, по словам руководителя Минсельхозпрода, уйдёт не один год, поскольку вопрос “нужно более детально поработать”.

“Мы сейчас выбрали хозяйства, которые будут обеспечиваться дополнительной досветкой, чтобы можно было производить томаты в зимний период. К концу этого года мы добавим 25-30% к производству томатов, а близко к 100% выйдем года через три”, - заявил министр.

“Ритмичное обеспечение овощами по приемлемым ценам”

В свою очередь в Правительстве Беларуси рассказали, какие задачи поставили перед Минсельхозпродом для эффективного развития тепличного комплекса в стране. Выступая на совещании, премьер-министр Роман Головченко назвао такой ключевой задачей “ритмичное обеспечение населения овощной продукцией в межсезонный период по приемлемым ценам”.

Для этого ведомство должно сформировать план-график модернизации и строительства объектов тепличного хозяйства, а также выработать комплекс соответствующих “организационно-финансовых мер”.

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Напомним, зимой в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) объясняли белорусам, почему килограмм свежих огурцов им обходится в 16 рублей, тогда как экзотический манго иностранного производства можно найти за 6-10 рублей за килограмм.

В МАРТ объяснили, почему огурцы в Беларуси стоят в 2 раза дороже манго

Одной из причин высоких цен на огурцы глава МАРТ Алексей Богданов назвал цены на газ в Европе. По его словам, «Европейский союз снизил объем производства тепличных хозяйств».