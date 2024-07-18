Затопило машину? Адвокат рассказала, в каком случае ЖКХ может возместить ущерб

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Опубликовано: 18.07.2024 18:54 , Обновлено: 18.07.2024

Погода в Беларуси с каждым днём удивляет всё больше. То жители страны изнывают от жары, то всеми силами пытаются спастить от ливней и затопленных улиц. Так, адвокат Юлия Никитина рассказала, в каком случае владелец авто может потребовать деньги за понесённый ущерб, а в каком, увы, чинить машину придётся самому.

“Если машина оказалась в зоне действия подтопления и там имелась ливневая канализация, которая не справлялась или находилась в технически неисправном состоянии, ущерб можно взыскать в судебном порядке с эксплуатирующей организации”, — подчеркнула Юлия Никитина.

При этом адвокат добавила: система дождевой канализации в обязательном порядке должна быть исправной. По её словам, соответствующие службы обязаны не менее двух раз в год проверять, справляется ли та или иная канализация с потоками воды. Обычно такие испытания проводят в осенне-зимний и весенне-летний периоды.

В случае, если автомобиль подтопило по этой причине, первым делом нужно вызвать на место представителя эксплуатирующей организации (в зависимости от зоны ответственности это может быть ЖКХ, водоканал или “Ремавтодор”) и милиции, которые составят все необходимые акты — в них опишут и зафиксируют повреждения.

Перед обращением в суд через страховую компанию сперва нужно оценить ущерб, а уже потом требовать эту сумму, передало информагентство “БелТА”. Адвокат пояснила, что владелец авто имеет на это право не только на основании закона о защите прав потребителей ЖКУ, но и на основании правил благоустройства и содержания населённых пунктов.

В случае, если водитель заранее видел затопленный участок и всё равно “въехал в лужу”, ответственности не несёт никто. Если машина застрахована, полис “Автокаско” покроет затраты на ремонт, однако сама эксплуатирующая организация в данном случае никакого отношения к этому не имеет. Аналогичная ситуация касается и подтоплений во дворах, обратила внимание адвокат.

Ранее Telegraf.news писал о том, может ли “Белгосстрах” возместить ущерб, если на автомобиль упало дерево из-за непогоды. По словам страхового агента, это могут сделать, но не всегда.

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