Заплатит ли страховая за упавшее на авто дерево после урагана? Агент объяснила нюансы

Опубликовано: 16.07.2024 15:31 , Обновлено: 16.07.2024

Недавняя непогода принесла белорусам испытания на прочность. Из Гомельской и Могилёвской областей то и дело доносились вести о последствиях урагана и гибели людей. Так или иначе, по всей стране падали деревья, а град с лёгкостью разбивал стёкла автомобилей. Может ли "Белгосстрах" возместить ущерб, если виновата непогода? Страховой агент заверила: можно, но не всё так просто.

По словам страхового агента Татьяны Фомичёвой, такое возможно в случае, если пострадавшие от урагана дом или автомобиль были добровольно застрахованы ранее. Если же владелец транспорта ограничился обязательным страхованием, или так называемой “автогражданкой”, выплата предусмотрена только в случае ДТП.

“После урагана, который доставил много неудобств в прошедшие выходные, в “Белгосстрах” уже обращаются люди, чьи автомобили пострадали: повредилась крыша, град разбил окна. Но выплата будет осуществлена, только если у владельцев есть АвтоКаско”, — подчеркнула Татьяна Фомичёва.

В случае с недвижимостью действует похожий принцип: если есть добровольное страхование, количество страховых случаев увеличивается, и, соответственно, хозяин дома может получить денежную компенсацию в размере 100%, передала газета “Гомельские ведомости”.

Для этого нужно сфотографировать повреждения, после чего обратиться с паспортом и свидетельством о страховании в “Белгосстрах”. Если, например, человек не сразу обнаружил нанесённый ущерб, ничего страшного в этом нет, заверила Татьяна Фомичёва. Как только он сможет предоставить фото и необходимые документы, страховая компания займётся выплатой.

Ранее Telegraf.news писал, что в Беларуси на ряду с обязательным и добровольным страхованием ввели третий вид — “вмененное страхование”. Порядок его проведения регламентирован в Законе “О страховой деятельности”, который в начале января подписал Александр Лукашенко.

В Беларуси ввели «вмененное страхование» и разрешили госорганизациям оформлять страховки у частников