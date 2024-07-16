Telegraf.news
ru

Заплатит ли страховая за упавшее на авто дерево после урагана? Агент объяснила нюансы

Заплатит ли страховая за упавшее на авто дерево после урагана? Агент объяснила нюансы
Подпишитесь на Телеграф:

Недавняя непогода принесла белорусам испытания на прочность. Из Гомельской и Могилёвской областей то и дело доносились вести о последствиях урагана и гибели людей. Так или иначе, по всей стране падали деревья, а град с лёгкостью разбивал стёкла автомобилей. Может ли "Белгосстрах" возместить ущерб, если виновата непогода? Страховой агент заверила: можно, но не всё так просто.

По словам страхового агента Татьяны Фомичёвой, такое возможно в случае, если пострадавшие от урагана дом или автомобиль были добровольно застрахованы ранее. Если же владелец транспорта ограничился обязательным страхованием, или так называемой “автогражданкой”, выплата предусмотрена только в случае ДТП.

“После урагана, который доставил много неудобств в прошедшие выходные, в “Белгосстрах” уже обращаются люди, чьи автомобили пострадали: повредилась крыша, град разбил окна. Но выплата будет осуществлена, только если у владельцев есть АвтоКаско”, — подчеркнула Татьяна Фомичёва.

В случае с недвижимостью действует похожий принцип: если есть добровольное страхование, количество страховых случаев увеличивается, и, соответственно, хозяин дома может получить денежную компенсацию в размере 100%, передала газета “Гомельские ведомости”.

Для этого нужно сфотографировать повреждения, после чего обратиться с паспортом и свидетельством о страховании в “Белгосстрах”. Если, например, человек не сразу обнаружил нанесённый ущерб, ничего страшного в этом нет, заверила Татьяна Фомичёва. Как только он сможет предоставить фото и необходимые документы, страховая компания займётся выплатой.

Ранее Telegraf.news писал, что в Беларуси на ряду с обязательным и добровольным страхованием ввели третий вид — “вмененное страхование”. Порядок его проведения регламентирован в Законе “О страховой деятельности”, который в начале января подписал Александр Лукашенко.

В Беларуси ввели «вмененное страхование» и разрешили госорганизациям оформлять страховки у частников

Темы: