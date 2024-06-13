Зарплата от 4000 рублей. Какие из предприятий Беларуси приглашают на работу водителей, штукатуров и плотников?
Сайт Государственной службы занятости населения то и дело пополняется новыми вакансиями — всё для того, чтобы белорусы не сидели без дела. Так, например, с 10 по 12 июня на портале появилось несколько объявлений с зарплатами от 4000 белорусских рублей. При этом особых требований, судя по описанию, работодатели не требуют.
Открытое акционерное общество “Гродножилстрой” разместило вакансию штукатура. Притом организация в поисках сразу 5 работников — столько мест указано в описании. Работа предполагает одну смену и постоянный характер труда. Из условий — профессионально-техническое образование, опыт не указан. Зато указана зарплата: ни много ни мало — 4000-4500 белорусских рублей.
Та же организация находится в поисках плотника. Работодатель ищет сразу двух белорусов и предлагает одну смену, а также постоянный характер труда. Образование — профессионально-техническое. Будущему работнику ОАО “Гродножилстрой” пообещал заработную плату в пределах 4000-4300 рублей.
Ещё одна из вакансий организации — монтажник строительных конструкций. Работодатель приглашает человека с профессионально-техническим образованием и предлагает ежемесячный доход в сумме от 4000 до 4200 белорусских рублей. Из условий: одна смена и 2 вакантных рабочих места.
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Частное производственное унитарное предприятие “Супелокс”, что в Гомеле, разместило объявление о поиске водителя грузового автомобиля. В описании вакансии сказано, что в компанию требуются 2 человека с общим средним образованием, то есть школой, и удостоверением водителя международных перевозок. Должность предполагает режим гибкого рабочего времени и зарплату от 4000 до 5000 белорусских рублей.
Ещё одного водителя , а точнее, двух, зазывает к себе в команду Гомельский опытный лесхоз. Для того, чтобы претендовать на должность, нужно иметь среднее специальное образование и… всё. В описании вакансии сказано, что работодатель готов предложить одну смену, постоянный характер труда и зарплату в размере 4000 рублей.
Высшее образование и 3 года опыта работы позволят претендовать на должность в индустриальном парке “Великий камень”: компании нужен переводчик. Важное условие — соискатель должен владеть китайским языком. К слову, зарплату пообещали тоже солидную: 5642 белорусских рубля. Правда, до вычетов налогов или после, не указано.
РУП “Белоруснефть” опубликовало вакансию начальника управления в Гомеле. Среди пожеланий к соискателю значатся следующие:
- опыт работы в IT-направлении;
- высшее техническое образование;
- приём на конкурсной основе.
При этом работодатель указал заработную плату в размере 4000 белорусских рублей.
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