ЖКХ Минска позвало на "работу мечты" за 1700 рублей в месяц. А кому пообещали зарплату 3500 рублей?

Опубликовано: 07.06.2024 17:33 , Обновлено: 07.06.2024

Государственное объединение "Минское городское жилищное хозяйство" опубликовало ряд вакансий для белорусов, которые находятся в поиске работы. Так, в организации призвали "присоединиться к дружной семье ЖКХ" и откликнуться на одну из приглянувшихся вакансий.

ЖКХ Минска предлагает тем, кто ищет “работу мечты”, попробовать свои силы на следующих должностях:

главный специалист отдела по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда;

главный специалист отдела капитального ремонта;

главный специалист отдела организации труда и заработной платы;

главный специалист технического отдела;

главный специалист технического управления.

Касательно последней вакансии, в организации уточнили, что речь идёт о технадзоре по общестроительным работам. Основное требование — наличие квалификационного аттестата РУП “Белстройцентр” на общестроительные работы либо возможность его получения.

Все вышеперечисленные вакансии подразумевают постоянный тип занятости, официальное трудоустройство, социальный пакет и “стабильную заработную плату”, подчеркнули в Минском ЖКХ. К слову, платить будущим сотрудниками пообещали от 1750 рублей с припиской “на руки”. Также не забыли указать и режим работы:

ПН-ЧТ — 8.45-18.00;

ПТ — 8.45-16.45.

“При заинтересованности вакансией высылайте резюме с указанием номера телефона для связи на электронную почту go50@mgh.by или звоните по номеру 8 (017) 355-29-00”, — отметили в организации.

Кроме того, нового водителя грузового автомобиля ищут на КУП “Спецкоммунавтотранс”. Из требований — наличие 5 разряда, из условий — заработная плата от 3500 тысяч белорусских рублей. Кроме того, на предприятии пообещали в течение трёх месяцев предоставить иногородним общежитие в Минске.

[info_b]Заинтересованным звонить по телефонам: 8 (017) 374-68-92 и 8 (044) 556-89-04.[/info_b]

Также на постоянной основе требуются рабочие по комплексной уборке и содержанию домовладений во все районы города Минска. По вопросу трудоустройства нужно обращаться непосредственно в ЖЭУ.

Ранее Telegraf.news писал, что Минский автомобильный опубликовал более 15 вакансий, где не указан опыт работы и наличие диплома с “вышкой”. Более того, на предприятии предложили должности тем, у кого за плечами только “школа”, то есть общее среднее образование. Так, например, самой многочисленной вакансией оказалась позиция сверловщика — сразу 38 мест. А кто ещё нужен предприятию и сколько готовы платить?

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