ЖКХ Минска позвало на "работу мечты" за 1700 рублей в месяц. А кому пообещали зарплату 3500 рублей?
Государственное объединение "Минское городское жилищное хозяйство" опубликовало ряд вакансий для белорусов, которые находятся в поиске работы. Так, в организации призвали "присоединиться к дружной семье ЖКХ" и откликнуться на одну из приглянувшихся вакансий.
ЖКХ Минска предлагает тем, кто ищет “работу мечты”, попробовать свои силы на следующих должностях:
- главный специалист отдела по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда;
- главный специалист отдела капитального ремонта;
- главный специалист отдела организации труда и заработной платы;
- главный специалист технического отдела;
- главный специалист технического управления.
Касательно последней вакансии, в организации уточнили, что речь идёт о технадзоре по общестроительным работам. Основное требование — наличие квалификационного аттестата РУП “Белстройцентр” на общестроительные работы либо возможность его получения.
Все вышеперечисленные вакансии подразумевают постоянный тип занятости, официальное трудоустройство, социальный пакет и “стабильную заработную плату”, подчеркнули в Минском ЖКХ. К слову, платить будущим сотрудниками пообещали от 1750 рублей с припиской “на руки”. Также не забыли указать и режим работы:
- ПН-ЧТ — 8.45-18.00;
- ПТ — 8.45-16.45.
“При заинтересованности вакансией высылайте резюме с указанием номера телефона для связи на электронную почту go50@mgh.by или звоните по номеру 8 (017) 355-29-00”, — отметили в организации.
Кроме того, нового водителя грузового автомобиля ищут на КУП “Спецкоммунавтотранс”. Из требований — наличие 5 разряда, из условий — заработная плата от 3500 тысяч белорусских рублей. Кроме того, на предприятии пообещали в течение трёх месяцев предоставить иногородним общежитие в Минске.
[info_b]Заинтересованным звонить по телефонам: 8 (017) 374-68-92 и 8 (044) 556-89-04.[/info_b]
Также на постоянной основе требуются рабочие по комплексной уборке и содержанию домовладений во все районы города Минска. По вопросу трудоустройства нужно обращаться непосредственно в ЖЭУ.
Ранее Telegraf.news писал, что Минский автомобильный опубликовал более 15 вакансий, где не указан опыт работы и наличие диплома с “вышкой”. Более того, на предприятии предложили должности тем, у кого за плечами только “школа”, то есть общее среднее образование. Так, например, самой многочисленной вакансией оказалась позиция сверловщика — сразу 38 мест. А кто ещё нужен предприятию и сколько готовы платить?
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