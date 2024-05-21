Зарплата - от 10 до 15 тыс. рублей. Белорусам предложили вакансию в сфере продаж. Что нужно делать?

Опубликовано: 21.05.2024 12:45 , Обновлено: 21.05.2024

На портале государственной службы занятости разместили вакансию менеджера по внешнеэкономическим связям с зарплатой от 10 до 15 тыс. белорусских рублей. Среди прочего в обязанности сотрудника входит консультация клиентов и продажа товаров фирмы.

Вакансию опубликовала компания “МарсКарс”, которая занимается продажей легковых автомобилей и их доставкой под заказ. Потенциальный сотрудник должен иметь высшее образование и хорошо владеть китайским языком. Других требований не указали, зато подробно расписали обязанности менеджера по внешнеэкономическим связям. Это:

консультация клиентов,

продажа товаров компании,

подготовка, заключение, сопровождение, контроль внешнеэкономических договоров и товаросопроводительных документов,

сопровождение и координация доставки товара (взаимодействие с перевозчиками и транспортными компаниями, контроль сроков доставки),

подготовка документов для таможенного оформления,

работа с декларантами (деловые переговоры с контрагентами по поручению руководителя (в качестве переводчика), деловая переписка и общение с китайскими контрагентами).

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