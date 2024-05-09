От 800 до 7630 рублей. "Белтаможсервис" позвал белорусов на работу. Вакансии с какими зарплатами предложил?

Опубликовано: 09.05.2024 16:41 , Обновлено: 09.05.2024

Telegraf.news решил посмотреть, какие вакансии на портале государственной службы занятости разместил логистический оператор "Белтаможсервис". Работа в разных частях Беларуси, зарплаты отличаются от позиции к позиции.

Так, водителю автомобиля предприятие готово предложить зарплату в 2000 рублей. Вакантны четыре места, и все - в Бресте. От кандидата требуется общее среднее образование и 5-й разряд. Вакансию разместили в категории “легковые автомобили”, режим работы - в две смены.

Также “Белтаможсервис” ищет главного инженера в Гродно. Зарплата на этой позиции - 1500 рублей. Потенциальному работнику нужно иметь высшее образование и наличие опыта работы от пяти лет. Режим работы односменный.

Еще предприятию нужен специалист по таможенному декларированию в Полоцк. Из требований - высшее образование и наличие квалификационного аттестата специалиста по таможенному декларированию. Зарплата для этой позиции - от 800 до 1400 рублей. График работы гибкий.

А в Гомель “Белтаможсервису” требуется заместитель директора. Ему пообещали зарплату в 3000 - 3200 рублей. Соискатель должен иметь высшее образование, опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет, а также знать таможенное законодательство.

Также предприятие разместило вакансию генерального директора. Для него зарплата - от 5500 до 7630 рублей. Работать нужно будет в Минске, из требований к кандидату назвали только высшее образование и опыт работы в сфере государственного управления.

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Системному аналитику в отдел внедрения, сопровождения и модернизации программных систем “Белтаможсервис” готов предложить зарплату от 2128 до 2838 рублей. Для этой вакансии требования к соискателю расписали подробнее. Это высшее образование, опыт работы от двух лет, владение английским языком, математические способности, многозадачность, умение работать в команде и навык системного анализа. Рабочее место - в Минске.

Кроме того, предприятию требуется специалист по работе с клиентами в Могилев. Для этой вакансии пообещали зарплату размером 1000 рублей. Кандидату нужно иметь среднее специальное образование, а также опыт работы в сфере таможенного декларирования и внешнеэкономической деятельности.

И еще одна вакансия от “Белтаможсервиса” - это слесарь по ремонту автомобилей. Зарплата на эту позицию - 2400 рублей. Работать нужно будет в агрогородке Клейники в Брестском районе. Из требований к кандидату указали только профессионально-техническое образование.

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