Зарплата — 8000 рублей. Белорусам предложили работу, связанную с биотуалетами. Что нужно делать?

Опубликовано: 17.05.2024 12:18 , Обновлено: 17.05.2024

В начале мая в Гродненской области опубликовали вакансию директора компании, которая занимается обслуживанием и арендой биотуалетов. ООО "Белсансист" готово предложить работу на полную ставку и зарплату выше средней по стране — 8000 рублей.

В описании вакансии указано, что от будущего директора требуется высшее образование и наличие 5-летнего опыта работы. Кроме того, претендовать на должность может человек, владеющий четырьмя иностранными языками: литовским, польским, немецким и, само собой, английским. Также работодатель ожидает, что у будущего директора компании будет собственный автомобиль и… шенген.

Из других пожеланий к соискателю указаны следующие:

стаж работы на руководящих должностях предприятий частной формы собственности;

водительское удостоверение категории В;

уровень владения ПК — продвинутый пользователь.

[info_b]ООО “Белсансист” работает по всей Беларуси и занимается обслуживанием и арендой биотуалетов, ассенизацией, удалением граффити с туалетных кабинок, установкой писсуаров на открытых мероприятиях и пр.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что дно из крупнейших предприятий Беларуси — ОАО “Гродно Азот” — опубликовало более 700 вакансий в городе над Неманом. Заводу требуются как простые рабочие, так и сотрудники высшего звена. Мы посмотрели, кого конкретно ищут, какие требования предъявляют и сколько обещают платить.

До 5000 рублей. Гродненский «Азот» опубликовал более 700 вакансий. Кого ищут?