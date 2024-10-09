"За тысячу никто работать не будет" - На Гомельщине пообещали поднять зарплаты работникам этих предприятий

Опубликовано: 09.10.2024 18:15 , Обновлено: 09.10.2024

Генеральный директор Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Игорь Дегтярик заявил, что после повышения зарплаты в одном из лесхозов региона работники стали "творить едва ли не волшебство". Он рассказал, до какой суммы пришлось их повысить.

В Минлесхозе для примера привели ситуацию в Василевичском лесхозе Речицкого района, где раньше не выполняли план. Оказывается, зарплаты там были около 1300 рублей, сообщил Игорь Дегтярик.

“Сегодня за тысячу рублей никто работать не будет!” - заявил он и пообещал “при выполнении плановых показателей” поднять получки до 2 тыс.

“И, как мне докладывает директор лесхоза, движение есть”, - отчитался директор ГПЛХО.

Кстати, министр Александр Кулик на этом же заседании похвалил зарплаты Гомельского ГПЛХО, раскрыв их размер - больше 1,5 тыс. рублей. “Чувствуется хозяйский подход! Молодцы, так держать!” - заявил он.

Глава Минлесхоза потребовал выращивать это в каждой области Беларуси. За какую зарплату похвалил гомельских лесников?

Ранее Telegraf.news писал, что в июле министр лесного хозяйства Кулик во время рабочей поездки в Жлобинский лесхоз зашел в местную бухгалтерию, чтобы поинтересоваться зарплатами операторов харвестеров. Как оказалось, они получают до 7,5 тыс. рублей. Посмотрели, какие еще вакансии и зарплаты предложил этот лесхоз.

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