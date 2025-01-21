Зарплата до 19 тысяч рублей. Белорусам предложили работу, где нужна «импровизация» и «многозадачность»
Три дня назад на Интернет-портале государственной службы занятости опубликовали вакансию с зарплатным предложением от 10 до 19 тысяч белорусских рублей. Наниматель предложил "режим гибкого рабочего времени", постоянный характер труда и полноценную ставку. Журналисты Telegraf.news узнали, кому готовы столько платить и что потребовали взамен.
К счастью или к сожалению, на такую должность ищут инженера-программиста, что вполне ожидаемо, учитывая доходы в этой сфере. Так, в финансово-инвестиционную компанию “Инхо” требуется специалист с высшим образованием, трёхлетним опытом работы, а также рядом навыков, среди которых:
- адаптивность и гибкость,
- “безопасные приёмы и методы работы”,
- владение английским,
- импровизация,
- компьютерная грамотность,
- креативность,
- многозадачность,
- управление материальными ресурсами.
Кроме того, среди других пожеланий к соискателю компания выдвинула следующие:
- конфигурация облачной платформы;
- автоматизация сборки и развёртывания;
- поддержка инфраструктуры разработки;
- настройка конвейеров CI и CD (непрерывной интеграции и доставки);
- конфигурация серверов Linux;
- опыт работы с Kubernetes (K8S).
Несмотря на то, что компания зарегистрирована в Витебске, судя по всему, работать придётся в Минском районе — по крайней мере, так сказано в описании вакансии.
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Зарплата как у Лукашенко?
К слову, в декабре 2024 года Центральная избирательная комиссия [link href=“https://www.rec.gov.by/uploads/files/Calendar/info-dohod.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] обнародовала [/link] сведения о доходах кандидатов в президенты Беларуси, а также их супругов и совершеннолетних близких родственников, которые проживают вместе с ними и ведут общее хозяйство.
В декларациях, опубликованных ЦИК, данные за 2023 год указаны без вычета подоходного налога и иных удержаний, а также представлена информация об имуществе, которым на правах собственности владели кандидаты на день представления документов.
Так, самым обеспеченным с финансовой точки зрения оказался действующий глава государства Александр Лукашенко: за 2023 год он заработал в общей сложности 203,590,16 рубля. Причём единственным источником его доходов, согласно информации ЦИК, является зарплата. То есть получается, что ежемесячно президент Беларуси получает почти 17 тысяч рублей.
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