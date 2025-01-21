Зарплата до 19 тысяч рублей. Белорусам предложили работу, где нужна «импровизация» и «многозадачность»

Опубликовано: 21.01.2025 12:36 , Обновлено: 21.01.2025

Три дня назад на Интернет-портале государственной службы занятости опубликовали вакансию с зарплатным предложением от 10 до 19 тысяч белорусских рублей. Наниматель предложил "режим гибкого рабочего времени", постоянный характер труда и полноценную ставку. Журналисты Telegraf.news узнали, кому готовы столько платить и что потребовали взамен.

К счастью или к сожалению, на такую должность ищут инженера-программиста, что вполне ожидаемо, учитывая доходы в этой сфере. Так, в финансово-инвестиционную компанию “Инхо” требуется специалист с высшим образованием, трёхлетним опытом работы, а также рядом навыков, среди которых:

адаптивность и гибкость,

“безопасные приёмы и методы работы”,

владение английским,

импровизация,

компьютерная грамотность,

креативность,

многозадачность,

управление материальными ресурсами.

Кроме того, среди других пожеланий к соискателю компания выдвинула следующие:

конфигурация облачной платформы;

автоматизация сборки и развёртывания;

поддержка инфраструктуры разработки;

настройка конвейеров CI и CD (непрерывной интеграции и доставки);

конфигурация серверов Linux;

опыт работы с Kubernetes (K8S).

Несмотря на то, что компания зарегистрирована в Витебске, судя по всему, работать придётся в Минском районе — по крайней мере, так сказано в описании вакансии.

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Зарплата как у Лукашенко?

К слову, в декабре 2024 года Центральная избирательная комиссия [link href=“https://www.rec.gov.by/uploads/files/Calendar/info-dohod.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] обнародовала [/link] сведения о доходах кандидатов в президенты Беларуси, а также их супругов и совершеннолетних близких родственников, которые проживают вместе с ними и ведут общее хозяйство.

В декларациях, опубликованных ЦИК, данные за 2023 год указаны без вычета подоходного налога и иных удержаний, а также представлена информация об имуществе, которым на правах собственности владели кандидаты на день представления документов.

Так, самым обеспеченным с финансовой точки зрения оказался действующий глава государства Александр Лукашенко: за 2023 год он заработал в общей сложности 203,590,16 рубля. Причём единственным источником его доходов, согласно информации ЦИК, является зарплата. То есть получается, что ежемесячно президент Беларуси получает почти 17 тысяч рублей.

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