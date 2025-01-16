Зарплата до 18 тысяч рублей. Белорусам предложили работу по "гибкому графику". Кому готовы столько платить?

Опубликовано: 16.01.2025 11:12 , Обновлено: 16.01.2025

В среду, 15 января, на Интернет-портале государственной службы занятости опубликовали вакансию с зарплатным предложением от 8 до 18 тысяч белорусских рублей. Наниматель предложил постоянный характер труда, режим "гибкого рабочего времени" и полноценную ставку. Журналисты Telegraf.news узнали, кому готовы столько платить и что потребовали взамен.

Так, в авиакомпанию “Белавиа” разыскивают командира воздушного судна, то есть пилота. Для того, чтобы претендовать на лакомую должность, у соискателя ожидаемо должно быть высшее образование, отличный английский язык и… всё?

По крайней мере, более детальной информации работодатель почему-то не предоставил. Зато, например, для бортпроводников обязательным условием является прохождение врачебной лётно-экспертной комиссии (ВЛЭК). Скорее всего, это необходимо и пилоту.

Зарплата как у Лукашенко?

К слову, в декабре 2024 года Центральная избирательная комиссия [link href=“https://www.rec.gov.by/uploads/files/Calendar/info-dohod.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] обнародовала [/link] сведения о доходах кандидатов в президенты Беларуси, а также их супругов и совершеннолетних близких родственников, которые проживают вместе с ними и ведут общее хозяйство.

В декларациях, опубликованных ЦИК, данные за 2023 год указаны без вычета подоходного налога и иных удержаний, а также представлена информация об имуществе, которым на правах собственности владели кандидаты на день представления документов.

Так, самым обеспеченным с финансовой точки зрения оказался действующий глава государства Александр Лукашенко: за 2023 год он заработал в общей сложности 203,590,16 рубля. Причём единственным источником его доходов, согласно информации ЦИК, является зарплата. То есть получается, что ежемесячно президент Беларуси получает почти 17 тысяч рублей.

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