У Зеленского назвали официальную зарплату президента Украины. Сколько получают Путин и Лукашенко?

Опубликовано: 14.01.2025 09:24 , Обновлено: 14.01.2025

Один из телеканалов Украины сделал официальный запрос в администрацию Владимира Зеленского с просьбой предоставить данные о его зарплате. В ответ на это Государственное управление делами президента отправило редактору издания письмо, в котором был указан, как утверждают, ежемесячный доход главы государства в 2024 году.

Если верить предоставленной информации, заработная плата Зеленского составляет 28 тысяч гривен в месяц, что эквивалентно примерно 2300 белорусским рублям. При этом в официальном письме сказано, что речь идёт о размере должностного оклада, а каких-либо премий или надбавок “не предусмотрено”.

«Общая сумма заработной платы президента Украины Владимира Зеленского в 2024 году составила 336 тысяч гривен (27,634 белорусских рублей. — Прим. Ред.), с которой уплачены налоги и сборы в сумме 66,500 гривен (5470 рублей. — Прим. Ред.)», — заявили в офисе главы государства.

Сколько получает Путин?

В прошлом году PoliticalSalaries представил рейтинг зарплат лидеров стран мира. Самым высокооплачиваемым стал премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг с зарплатой примерно 1,69 миллионов долларов в год, на втором месте расположился президент Швейцарии Виола Амхерд — 569,5 тысяч долларов в год, на третьем — премьер Австралии Энтони Альбанезе — 412,5 тысяч долларов в год.

Согласно данным PoliticalSalaries, которые опубликовали в американском журнале Forbes, Владимир Путин с доходом в 113,6 тысяч долларов в год занял 28-е место. Сам президент РФ 10 лет назад заявил, что не знает точный размер своей зарплаты: «Приносят, я их складываю и на счёт отправляю. Даже не считаю». 4 года назад он назвал свою зарплату «не очень высокой», передал телеканал “РБК”.

Какая зарплата у Лукашенко?

В декабре 2024 года Центральная избирательная комиссия обнародовала сведения о доходах кандидатов в президенты Беларуси, а также их супругов и совершеннолетних близких родственников, которые проживают вместе с ними и ведут общее хозяйство.

В декларациях, опубликованных ЦИК, данные за 2023 год указаны без вычета подоходного налога и иных удержаний, а также представлена информация об имуществе, которой на правах собственности владели кандидаты на день представления документов.

Самым обеспеченным с финансовой точки зрения оказался действующий глава государства Александр Лукашенко: за 2023 год он заработал в общей сложности 203,590,16 рубля. Причём единственным источником его доходов, согласно информации ЦИК, является зарплата. То есть получается, что ежемесячно президент Беларуси получает почти 17 тысяч рублей.

У кого из кандидатов в президенты Беларуси самые большие доходы? ЦИК показал декларации