Зарплата - до 17,5 тыс. рублей. Белорусам предложили работу с гибким графиком. Что надо делать?

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Опубликовано: 18.02.2025 20:35 , Обновлено: 18.02.2025

На портале государственной службы занятости опубликовали вакансию с весьма привлекательной зарплатой: от 14 до 17,5 тыс. рублей. Журналист Telegraf.news узнал, на какой должности пообещали так платить, что надо делать и какие требования к кандидату.

Вакансию [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1404115/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] опубликовало [/link] общество с ограниченной ответственностью “Арэс групп”, которое занимается в том числе поиском и подбором персонала для предприятий. Компания ищет директора по работе с инвестициями. В его обязанности входит:

поиск и привлечение инвесторов (юрлиц, физлиц, в том числе зарубежных),

поиск государственных программ под производственные отрасли компании,

участие в этих программах и получение грантов.

Скриншот: gsz.gov.by

А из требований в описании к вакансии указали лишь высшее образование, опыт работы от двух лет и свободное владение русским языком. Работать нужно будет в Минске по “режиму гибкого рабочего времени”.

У этой компании есть и [link href=“https://gsz.gov.by/registration/vacancy-search/?profession=®ion=&salary_min=&wage_rate_from=&wage_rate_to=&business_entity=608040&search_period=0&sort_by=sort_published_at_desc” target=“_blank” rel=“noopener”] другие [/link] вакансии. И там зарплатные предложения поскромнее. Так, руководителю отдела обслуживания пообещали платить 2500-5000 рублей ежемесячно, специалисту по работе с клиентами - 1200, старшему укладчику-упаковщику - 1350-1650. Зарплата для кладовщика у этой организации - 2000-2800 рублей, а у старшего обвальщика мяса - 1600-1980.

До 8500 рублей. Белорусам предложили 10 рабочих мест водителя. Какие требования?

Кому еще пообещали зарплату больше 10 тыс. рублей?

Мы решили посмотреть, кому и где еще пообещали платить зарплату свыше 10 тыс. рублей. Вот что [link href=“https://gsz.gov.by/registration/vacancy-search/?profession=®ion=&salary_min=10000&wage_rate_from=&wage_rate_to=&search_period=0&sort_by=sort_published_at_desc” target=“_blank” rel=“noopener”] нашли [/link] на портале государственной службы занятости.

Ранее Telegraf.news писал, что Минский метрополитен позвал на работу более 400 белорусов, предложив им в совокупности около 70 вакансий. На сайте государственной службы занятости, где опубликовали подробности, сказано, что зарплата на некоторых позициях доходит до 3855 рублей. Журналисты Telegraf.news изучили самые лакомые вакансии и требования к ним.

Зарплата до 3800 рублей. Минский метрополитен позвал на работу более 400 белорусов. Какие вакансии предложил?