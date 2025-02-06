До 8500 рублей. Белорусам предложили 10 рабочих мест водителя. Какие требования?
На портале государственной службы занятости логистическая компания опубликовала вакансию водителя с зарплатой до 8500 рублей. Причем свободно сразу 10 мест. Журналист Telegraf.news посмотрел другие свежие вакансии водителя с зарплатой выше 3600 рублей в Беларуси.
Платить 7000-8500 рублей (вероятно, суммы до вычета налогов) водителям грузовиков [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1401042/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] пообещала [/link] логистическая компания “Триксор Лоджистикс БиУай”. Работа предполагает поездки за границу. Вот требования к кандидату на должность:
- общее среднее образование,
- опыт работы в международных перевозках от одного года (обязательно),
- наличие водительского удостоверения категории СЕ,
- наличие свидетельства водителя-международника, чип-карты тахографа, 95-го кода (профессиональный квалификационный сертификат для водителей в Евросоюзе),
- действующая виза (для въезда куда, не указали, но, вероятно, в страны ЕС),
- знание и выполнение требований ЕСТР (единое соглашение о работе экипажей транспорта на территории европейских стран),
- ответственность, дисциплинированность, желание зарабатывать.
Вот контакты организации для связи:
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Где еще белорусам предложили работу водителем?
Так, водитель-международник [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1400635/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] требуется [/link] частному предприятию “Лайкюжн”. Пообещали зарплату размером 3600-5000 рублей. Ездить придется в Россию (в основном, как указал наниматель, в Краснодар, Ставрополь, Волгоград). База находится в Жодино Минской области. Пообещали платить после каждого рейса.
Из требований указали опыт работы от одного года, наличие прав категории СЕ и среднее специальное образование.
А у буровой компании “Дельта” [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1261897/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] вакантно [/link] сразу 12 рабочих мест водителей грузовиков на зарплату 4800-5500 рублей. Кандидат на должность должен иметь профессионально-техническое образование, опыт работы от трех лет и наличие прав категорий В, С, СЕ.
Адресом рабочего места указали деревню Борщевку в Речицком районе Гомельской области.
Ранее Telegraf.news писал, что Белпочта опубликовала несколько вакансий для белорусов. Так, в одну из столовых Минска требуются буфетчики, мойщики посуды, грузчики и уборщики. Обязательным условием для каждого из них является наличие санитарной книжки.
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