Зарплата 72,6 рубля? В Белгоспищепроме объяснили, откуда взялись такие "вакансии"

Опубликовано: 12.07.2025 20:38 , Обновлено: 12.07.2025

В государственном концерне "Белгоспищепром" решили ответить неназванным "ресурсам", которые распространили в интернете информацию, что на предприятиях концерна есть вакансии с зарплатами 72,6 рубля.

В качестве примера там указали на зарплату грузчика на ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» в размере 72,6 рубля. Начальник отдела кадров предприятия Светлана Фесько рассказала, откуда взялся такой оклад.

“Вакансия грузчика с оплатой 73 руб. ежемесячно, размещенная на портале государственной службы занятости (ГСЗ), соответствует действительности. Данная вакансия составляет 0,1 штатной единицы (приблизительно 16 рабочих часов в месяц) и введена для установления доплаты водителям автомобиля за выполнение эпизодических погрузочно-разгрузочных работ в торговых точках, где отсутствуют грузчики”, — пояснила специалист.

По ее словам, внимательные соискатели заметили бы на портале ГСЗ пометку, что вакансия – совмещение. Таким образом, водителям за такие погрузочные работы полагается примерно 4,75 рубля за час. И это не отдельная работа.

Ранее Telegraf.news писал, что на сайте государственной службы занятости появилась вакансия с весьма привлекательной зарплатой. Минимальная планка, которую пообещали соискателю — 20 тыс. рублей, а максимум, на который может рассчитывать будущий работник, превышает среднюю по стране больше чем в 10 раз — 32 тыс. рублей. Журналисты Telegraf.news посмотрели, каким требованиям нужно соответствовать, чтобы претендовать на такой ежемесячный доход.

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Тем временем управление по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома объявило набор на профессиональное обучение с последующим трудоустройством на предприятие «Горэлектротранспорт» и автобусные парки города. Белорусам предложили зарплату от 2 до 5 тысяч рублей в зависимости от отработанных часов.

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