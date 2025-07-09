Белорусов позвали на работу в областной центр с зарплатой до 5000 и бесплатным обучением на права. Какие требования?
Управление по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома объявил набор на профессиональное обучение с последующим трудоустройством на предприятие «Горэлектротранспорт» и автобусные парки города. Белорусам предложили зарплату от 2 до 5 тысяч рублей в зависимости от отработанных часов.
Так, по информации городского журнала «Белка», тем, кого интересует вакансия водителей автобусов или троллейбусов, нужно пройти курсы по вождению на категорию I (троллейбусы) либо на категории C, D и DE.
В управлении по труду заверили, что обучение бесплатное. Оно займет от двух до четырех месяцев - в зависимости от того, есть у соискателя водительское удостоверение или нужно учиться с нуля.
При этом, время обучения пообещали засчитать в трудовой стаж.
Обязательные условия:
- соискателю должно быть не менее 21 года;
- нужно отработать минимум два года после заключения контракта.
[info_b]Если вас заинтересовала вакансия, обращайтесь по адресу: Гомель, улица Пролетарская, 18, кабинет 20, или звоните: (8-0232) 50-66-73.[/info_b]
А где предложили зарплату до 32 тыс.?
Ранее Telegraf.news писал, что на сайте государственной службы занятости (ГСЗ) появилась вакансия с весьма привлекательной зарплатой. Минимальная планка, которую пообещали соискателю — 20 тыс. рублей, а максимум, на который может рассчитывать будущий работник, превышает среднюю по стране больше чем 10 раз — 32 тыс. рублей. Журналисты Telegraf.news посмотрели, каким требованиям нужно соответствовать, чтобы претендовать на такой ежемесячный доход.
Зарплата — до 32 тыс. рублей. В Минске открыли вакансию в сфере гостеприимства со специфическими требованиями