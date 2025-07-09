Зарплата - до 32 тыс. рублей. В Минске открыли вакансию в сфере гостеприимства со специфическими требованиями

Опубликовано: 09.07.2025 14:50 , Обновлено: 09.07.2025

На сайте государственной службы занятости (ГСЗ) появилась вакансия с весьма привлекательной зарплатой. Минимальная планка, которую пообещали соискателю - 20 тыс. рублей, а максимум, на который может рассчитывать будущий работник, превышает среднюю по стране больше чем 10 раз - 32 тыс. рублей. Журналисты Telegraf.news посмотрели, каким требованиям нужно соответствовать, чтобы претендовать на такой ежемесячный доход.

Вакансию с максимальной зарплатой в 32 тыс. рублей выставила столичная компания “КПИ Девелопмент”, которая управляет первым отелем бренда сети Hilton - Waldorf Astoria Minsk. Туда на постоянную работу потребовался главный менеджер. Требования к претенденту на руководящую должность отметают все вопросы типа “за что такие деньги?”.

Скриншот объявления с вакансией на сайте ГСЗ

Помимо высшего образования и 20-летнего стажа работы от кандидата в обязательном порядке требуется свободное владение двумя иностранными языками - разумеется, общепринятым международным языком бизнеса - английским - и довольно специфичным для Беларуси - греческим .

В дополнительных требованиях работодатель указал, что преимущество при выборе сотрудника будет отдавать тем кандидатам, у которых есть опыт работы в сфере гостеприимства - не менее 20 лет , а также опыт работы на руководящих должностях в гостиничном бизнесе - не менее 10 лет .

В обязанности топ-менеджера отеля будет входить сопровождение процедур открытия отелей, включая подбор и подготовку персонала, поэтому в компании предупредили, что для данной должности потребуются навыки и компетенции по управлению отелем пятизвёздочного уровня. Кроме того, от соискателя ожидают наличие опыта работы в различных юрисдикциях.

Ранее Telegraf.news рассказал, что средняя зарплата в Минске, согласно данным Белстата за май, уже преодолела отметку в 1000 евро. Изучили, на сколько меньше получают жители регионов и работники каких сфер экономики выбились в лидеры по уровню зарплат.

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