Минчанам предложили бесплатно получить новую профессию. Где пообещали стипендию, матпомощь и «гарантированное место работы»?

Опубликовано: 24.09.2024 12:13 , Обновлено: 24.09.2024

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома позвал безработных жителей столицы бесплатно выучиться на водителя трамвая. Пообещали "гарантированное место работы", стипендию на курсах и не только.

Как заверила начальник отдела организации обучения и профориентации управления занятости населения комитета Наталья Ващило, после прохождения обучения и сдачи экзамена в Госавтоинспекции граждан трудоустроят в филиале “Трамвайный парк” предприятия “Минсктранс”.

Старт занятий - 21 октября, пообещали “достойную заработную плату”. “Для безработных обучение бесплатное, назначается стипендия, может быть оказана материальная помощь в соответствии с законодательством”, - передало слова Ващило агентство “Минск-Новости”.

Обучающимся пообещали дать знания о:

Правилах дорожного движения,

принципах действия агрегатов, механизмов и приборов трамвая,

причинах неисправностей,

способах их обнаружения и устранения,

правилах перевозки пассажиров и не только.

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Заинтересованных попросили обращаться в управление занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (ул. Берестянская, 20). Указали также телефоны для получения информации: +375 (17) 348-96-92, 352-85-35.

Мы нашли на портале государственной службы занятости вакансию водителя трамвая в Минске. Согласно последнему объявлению за 23 сентября, ищут 20 работников, зарплата - 2088 – 2967 рублей. В информации о вакансии сказано, что открыт набор на курсы водителей трамвая, пообещали дать комнату в общежитии. Единственное требование к кандидату - общее среднее образование.

Ранее Telegraf.news сообщал, что один из филиалов предприятия “Минсктранс” — “Транспортный парк №1” — опубликовал почти 70 вакансий для желающих работать в сфере пассажирских перевозок. Так, в столице ищут более 40 водителей автобусов, а также слесарей по ремонту, контролеров технического состояния, электриков и не только. Зарплатные предложения, если верить работодателю, доходят до 4135 белорусских рублей.

Зарплата — до 4000 рублей. «Минсктранс» позвал на работу более 40 водителей. Какие требования?