Замгендиректора «Белоруснефти» обвинил российский рубль в росте тарифов Malanka

Опубликовано: 14.08.2025 12:29 , Обновлено: 14.08.2025

Заместитель генерального директора «Белоруснефти» Андрей Котик объяснил недавнее повышение тарифов на зарядку электромобилей «объективными факторами». Среди них он назвал и рост курса российского рубля, который, по его мнению, повлиял на стоимость входящей электроэнергии.

«Существует ряд объективных факторов, не позволяющих перманентно удерживать уровень цен на зарядку электрокаров на столь низком уровне. В первую очередь это повышение тарифов на входящую электроэнергию в целом, в том числе за счёт роста курса российского рубля», — заявил Котик.

При этом он утверждает, что заправка обычного автомобиля с ДВС на каждый километр пробега обходится на 70% дороже зарядки электромобиля на быстрых станциях «Маланки». В случае с медленной зарядкой разница, по его подсчётам, ещё больше — «больше, чем в два раза».

Котик также заявил, что электромобили на белорусском рынке значительно подешевели, и некоторые модели уже сравнялись по цене с традиционными авто. Поэтому, как он сказал, «стимулирование рынка электротранспорта за счёт сниженных тарифов хоть и планируется сохранить в ближайшее время, но оно не будет бесконечным».

По данным «Белоруснефти», на 1 августа в стране насчитывается около 36 000 электромобилей. Эксперты, мнение которых привело neft.by, прогнозируют, что к концу года их количество может достичь 50 тысяч, а к 2030 году — 300 тысяч. Для этого, по словам Котика, нужно развеять «миф о недоступности электромобилей», ведь более половины моделей на рынке относятся к «бюджетному сегменту» и стоят до $18 тыс.

Сеть зарядных станций Malanka насчитывает 758 точек. В планах компании до 2030 года построить ещё 838 супербыстрых станций. Уже в 2025-м планируется открыть четыре новых таких комплекса.

Напомним, сеть Malanka объявила о повышении тарифов с 1 августа.

Malanka подняла цены на подзарядку авто с 1 августа. На сколько?

Этот факт возмутил некоторых белорусов, и те пожаловались в МАРТ.

Белорусы пожаловались на повышение тарифов «Маланкі». В МАРТ ответили