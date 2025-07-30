Malanka подняла цены на подзарядку авто с 1 августа. На сколько?

Опубликовано: 30.07.2025 17:51 , Обновлено: 30.07.2025

Сеть зарядных станций «Маланка» сообщила, что с 1 августа 2025 года поднимет тарифы на медленную и быструю зарядку. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ЭЗС.

Так, по информации “Маланки”, теперь придется платить:

за медленную зарядку — 0,49 руб./кВт⋅ч (ранее — 0,46 руб./кВт⋅ч, подорожание на 3 копейки);

за быструю зарядку — 0,65 руб./кВт⋅ч (ранее — 0,61 руб./кВт⋅ч, подорожание на 4 копейки).

В компании повышение тарифов объяснили “ростом затрат на обслуживание оборудования, электроэнергию и расширение сети”.

При этом там подчеркнули, что не изменятся тарифы на резервирование и использование коннектора после окончания зарядки.

[info_b]Cеть “Маланка” насчитывает более 750 ЭЗС по Беларуси.

Также в нашей стране можно подзарядить авто в сетях:

Evika! от “Белтелекома” — зарядка переменным током за 1 кВтч - 43 копейки. Постоянным током за 1 кВтч - 56 копеек.

forEVo (А100) — 22 кВт на 1 порт — 0,46 BYN/1 кВтч. От 50 кВт до 160 кВт на 1 порт — 0,61 BYN/1 кВтч.

BatteryFly («Электрохиз») — зарядка переменным током за 1 кВтч - 46 копеек. Постоянным током за 1 кВтч - 61 копейка.

и другие.

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Ранее Telegraf.news писал, что количество электромобилей и зарядных станций в Беларуси стремительно растет. По данным на 1 января 2025 года, в стране зарегистрировано 28,5 тыс. таких авто, а к 2031 году их число может достичь 250–300 тыс. На пресс-конференции 8 апреля представители Министерства энергетики, Министерства экономики и «Белоруснефти» раскрыли детали: какие льготы есть для владельцев электрокаров, сколько стоит домашняя зарядка и как будет расширяться сеть электрозаправок.

«Это эмоция» — В «Белоруснефти» и Минэкономики рассказали, сколько стоит зарядить электромобиль дома и какие льготы есть для владельцев