Белорусы пожаловались на повышение тарифов "Маланкі". В МАРТ ответили

Опубликовано: 31.07.2025 20:27 , Обновлено: 31.07.2025

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) заявили, что получили "обращения граждан" в связи с повышением тарифов в сети зарядных станций для электромобилей "Маланка".

В ведомстве утверждают, что провели “разбирательство” согласно которому пришли к выводу, что текущие расходы “Белоруснефти”, которая является владельцем сети, превышают доходы и “проект остается убыточным”.

В МАРТ заявили, что в сети сейчас порядка 750 зарядных станций, но за полгода количество электромобилей выросло на 40%. В ведомстве сообщили, что “Маланке” нужно поэтому с опережающими темпами строить новые зарядные станции, “что требует значительных инвестиционных вложений”.

В МАРТ также утверждают, что рост тарифов нужен не только для развития, но и для покрытия возросших расходов на обслуживание самих станций и электроэнергию, а значит нарушений в повышении тарифов нет.

Ранее Telegraf.news писал, что сеть зарядных станций «Маланка» сообщила, что с 1 августа 2025 года поднимет тарифы на медленную и быструю зарядку. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ЭЗС.

Так, по информации «Маланки», теперь придется платить:

за медленную зарядку +8,9% — 0,49 руб./кВт⋅ч (ранее — 0,46 руб./кВт⋅ч, подорожание на 3 копейки );

— 0,49 руб./кВт⋅ч (ранее — 0,46 руб./кВт⋅ч, подорожание на 3 копейки ); за быструю зарядку +6,6% — 0,65 руб./кВт⋅ч (ранее — 0,61 руб./кВт⋅ч, подорожание на 4 копейки).

Malanka подняла цены на подзарядку авто с 1 августа. На сколько?