«Зачем люди преуменьшают зарплаты?» - Минчанка объяснила, как взяла кредит на квартиру в 60 тыс. долларов

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Опубликовано: 30.04.2025 15:29 , Обновлено: 30.04.2025

"Объясните мне, пожалуйста, зачем люди преуменьшают свои зарплаты?" - с таким вопросом обратилась к своим подписчикам в TikTok одна минчанка. Ранее она рассказала в своём видеоблоге, как оформила с мужем кредит на квартиру стоимостью 64 тыс. долларов, подробно объяснив, какую зарплату затребовал банк перед выдачей кредита и сколько составили ежемесячные взносы по кредиту. Шквал комментариев о том, что доходы их семьи явно "выше среднего", девушку не убедил и она обратилась к зрителям с прямым вопросом, предложив поделиться честным ответом, кто и сколько зарабатывает в белорусской столице.

По словам девушки, на момент оформления кредита их с мужем совокупный доход составлял 6000 рублей. Муж, по её словам, работает инженером-проектировщиком, а она сама - владелица “небольшой студии” в Минске. Таким образом, банк расценил их как кредитоспособную пару и без проблем выдал заём на покупку квартиры (речь о вторичном жилье). Сумма ежемесячных взносов по кредиту, по словам девушки, составляет сейчас 2550 рублей.

“Всё реально максимально просто”, - заявила девушка, подсчитав, что для получения такого кредита нужно “две обычные средние зарплаты по Минску”.

[info_b]Действительно, по данным Белстата, средняя номинальная начисленная зарплата (до вычета налогов) в марте в Минске составила 3544,7 рубля. Однако, если смотреть в разрезе видов экономической деятельности, можно заметить, что даже средняя зарплата у представителей разных профессий сильно отличается и нередко не дотягивает даже до средней по стране.[/info_b]

“Обожаю такие сказки. Очень хочу увидеть обзор вакансий для Минска с зарплатой от 3000 рублей”, - написал один из зрителей под первым видео.

Впрочем, девушку подобные комментарии не убедили и она обратилась к своим подписчикам с прямым вопросом-предложением - честно написать под роликом, кто и сколько получает, работая в Минске.

“Я надеюсь, что найдутся смелые люди, которые напишут свой реальный доход, и те, кто в комментариях возмущался, посмотрит, что я не одна так офигела. Иначе у меня тогда реально будет шок, если реально у людей зарплаты по 800 рублей”, - заявила автор ролика, и ответы зрителей не заставили себя ждать.

Видео за 2 дня набрало больше 200 тыс. просмотров и в комментариях отозвалось немало тех, кто назвал зарплаты, не дотягивающие до 1000 рублей, не преуменьшением, а реальностью. И даже для Минска более правдоподобными назвали суммы в 1200-1500 рублей для женщин и 1500-2500 рублей для мужчин. Судя по комментариям, куда меньше среднего получают воспитатели в детских садах, учителя, медсёстры, продавцы, работники общепита и ЖЭСов.

“Я порой даже преувеличиваю, но это ситуацию не спасает”, - ответила на исходный вопрос автора ролика одна из зрительниц.

Для того, чтобы понять, сколько реально получают белорусы в целом и минчане в частности некоторые зрители предложили ориентироваться не на усреднённые данные Белстата, в которых, ко всему прочему, данные приводятся до вычета обязательных налогов, а на открытые вакансии на профильных сайтах по поиску работы. Найти там вакансии со средними зарплатами по Белстату - задачка не из лёгких, если речь не идёт о программистах и узкопрофильных (а следовательно - и высокооплачиваемых) специалистах.

Белстат назвал, у кого из белорусов зарплаты в марте были выше, чем у айтишников

Впрочем, отозвались в комментариях и специалисты с зарплатами даже выше заявленной автором. Вот только несколько из них от авторов из Минска:

главный бухгалтер в строительной компании - 4000 рублей,

наладчик - от 3400-4800 рублей,

автомойщик - 2500–4000 рублей,

руководитель отдела - 5500 рублей,

дорожный рабочий 4000-5500 рублей.

Впрочем, многие из тех, кто заявил о высокой по средним меркам зарплате отметил, что для того, чтобы выйти на такой доход порой приходится идти на переработки или иметь немало опыта и стажа.

Нашлись и те, кто скромно умолчал о своей зарплате, сославшись при этом на пункт трудового договора о “неразглашении” размера зарплаты.

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