Аналитики ЕАБР заявили об увеличении жёсткости на рынке труда в Беларуси. Что это значит?

Опубликовано: 28.04.2025 10:42 , Обновлено: 28.04.2025

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в своём еженедельном макроэкономическом обзоре 28 апреля заявили об увеличении жёсткости на рынке труда в Беларуси. Постарались разобраться, в чём это проявляется и на что влияет.

Специалисты ЕАБР, проанализировав рынок труда в Беларуси, констатировали, что заработные платы белорусов устойчиво растут на фоне стабильно низкой безработицы. В первом квартале этого года уровень безработицы в Беларуси обновил исторический минимум, опустившись до 2,8% .

При этом реальные зарплаты продолжили расти: в марте этот показатель составил 11,8% (относительно марта 2024-го), тогда как в феврале прирост составил 11,1% (относительно февраля 2024-го).

“Двузначные темпы роста заработной платы в годовом выражении сохраняются более 20 месяцев. В бюджетном секторе оплата труда в реальном выражении, по нашим оценкам, увеличилась на 12,3% г/г, во внебюджетном – высокие темпы роста отмечаются по большинству видов экономической деятельности. Повышение заработной платы происходит на фоне увеличения жесткости на рынке труда”, - отчитались в ЕАБР.

[info_b]“Жёсткостью” рынка экономисты называют способность экономических величин сопротивляться изменениям. То есть когда в краткосрочном периоде экономические показатели остаются практически неизменными, несмотря на изменение общей конъюнктуры рынка. Как правило, жёсткость цен и зарплат обеспечивается за счёт институциональных факторов - законодательными и контрактными ограничениями, а также сложившейся практикой в экономике конкретной страны.

Впрочем, экономисты подчёркивают, что в долгосрочном периоде и цены, и зарплаты, как правило, гибкие и всё равно со временем меняются в зависимости от экономической ситуации.[/info_b]

Ранее аналитики ЕАБР, как сообщал Telegraf.news, озвучили две причины, которые, по их мнению, будут способствовать дальнейшему росту заработной платы белорусов. В ЕАБР констатировали, что белорусские работодатели сейчас предлагают больше вакансий, поскольку спрос на рабочую силу в стране всё ещё сохраняется на достаточно высоком уровне. В таких условиях работодателям для привлечения новых рабочих рук приходится постоянно повышать зарплаты.

Аналитики ЕАБР пообещали белорусам повышение зарплат и назвали 2 причины для роста

Кстати, именно ограниченную возможность привлечения работников в ЕАБР назвали в числе двух ключевых факторов, которые в настоящее время сдерживают рост промышленного производства в Беларуси.

Аналитики ЕАБР назвали 2 фактора, сдерживающие рост экономики Беларуси