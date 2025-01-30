"Забирай всю полку" - Белорус увидел в магазине коробки конфет по 0 рублей. Акция или ошибка?

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Опубликовано: 30.01.2025 21:45 , Обновлено: 25.04.2025

Белорус опубликовал в TikTok ролик, в котором показал коробки шоколадных конфет за 0 рублей 0 копеек в одном из магазинов. Именно такая стоимость указана на ценнике. Редакция Telegraf.news узнала, обязаны ли в магазине продать товар по той цене, что написана на ценнике.

“Ребята, тут акцию нашел. Успейте, хорошая цена”, - призвал автор видео. Но не уточнил, успел ли он получить бесплатно черничные конфеты “Белорусочка” в шоколаде. Также автор ролика не назвал адрес магазина с такой халявой.

Скорее всего, это банальная ошибка работника магазина, который составлял информацию на ценниках.

“Забирай всю полку, обязаны продать по цене на ценнике”, - написал один комментатор.

“Все ошибаются! Люди не роботы!!” - отметила пользовательница TikTok.

“Бери все коробки. И ценник прихватить не забудь. Я уже на выходе… Перекуплю у магазина. Жду локацию”, - составила план другая.

Обязаны продать по стоимости с ценника?

В управлении защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси ранее поясняли, что, согласно закону “О защите прав потребителей”, продавец обязан «довести до сведения покупателя достоверную информацию о стоимости товара», то есть он отвечает за то, чтобы на ценнике была указана точная информация.

За собственную ошибку продавцу придется платить из своего кармана, а не перекладывать эту проблему на кошелек покупателя. То есть продать товар обязаны именно по той цене, которая указана на ценнике, даже если фактически стоимость купленного товара уже увеличилась.

Telegraf.news писал, что делать, если магазин отказывается продавать товар по цене на ценнике.

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“Золотые конфеты” за 215 рублей

Пока кому-то везет увидеть в магазине конфеты за 0 рублей, другие белорусы встречаются с совсем другими ценниками. Так, пользователь TikTok показал “золотые конфеты”, кило которых стоит 215,37 рубля в магазине одной белорусской торговой сети.

“Я к таким конфетам даже прикасаться боюсь. А то, не дай бог, разобьются”, - сказал автор видео.

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Рядом с этими конфетами лежали другие по цене 119,98 рубля и 161,51 за 1 кг.

“Откуда берутся такие цены?? Кто оценивает? Без комментариев!” - возмутилась одна комментаторша под роликом.

“Пусть их мыши едят за такие деньги”, - пожелала другая.