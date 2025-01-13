Куда пропадают из продажи любимые конфеты? Специалисты «Коммунарки» объяснили, причём тут простые белорусы

Опубликовано: 13.01.2025 09:19 , Обновлено: 13.02.2025

Многие покупатели задаются вопросом, куда пропадают их любимые конфеты. Кажется, ещё вчера их видели на прилавке, как сегодня уже не найти. Начальник управления по качеству СОАО «Коммунарка» Анна Козырь рассказала журналистам Telegraf.news, почему убрали из продажи те или иные наименования, и есть ли шанс, что белорусы увидят их снова.

Так, на просторах соцсетей любители сладкого жалуются, что среди многочисленных видов конфет пропали те, что они любили больше всего. Например, речь идёт о всем знакомой “Южной ночи”. Ещё недавно в магазинах было не встретить и “Малышок”, однако благодаря простым белорусам конфету вернули в производство. Так в чём же дело?

На самом деле, ситуация банальная. По словам Анны Козырь, выпуск того или иного вида конфет зависит от спроса и, соответственно, прибыли. Если аналитики замечают, что, например, «Южная ночь» практически не продаётся, её убирают из производства. Увы, здесь учитывается мнение большинства и ради пары человек возвращать конфеты не будут, т.к. это невыгодно.

Начальник управления по качеству СОАО «Коммунарка» Анна Козырь. Фото: Telegraf.news

Анна Козырь добавила, что раз в месяц на фабрике собирается творческая группа из маркетологов и других специалистов, которые, согласно анализу, выносят вердикт: оставлять конфеты или нет. При этом эксперт подчеркнула: каждый год «Коммунарка» выпускает как минимум 20 новых видов. Чтобы они нашли своё место на полках, приходится сокращать производство тех, что раскупают меньше остальных.

Что сделать, чтобы их вернули в магазины?

Как долго «проживут» те или иные конфеты, зависит только от покупателей, заверили на предприятии. Для того, чтобы любимые сладости вернули в продажу, специалисты “Коммунарки” посоветовали не скромничать и писать на почту (office@kommunarka.by).

Также можно звонить и оставлять комментарии с подобными запросами в соцсетях. Эксперты пообещали: чем больше просьб — тем выше вероятность, что любимые конфеты снова вернут в магазины.

«Например, в этом году мы вернули конфеты «Малышок», которых не было в продаже несколько лет. Люди писали нам, звонили. Ну как тут откажешь? Правда, в последнее время спрос всё равно невелик, поэтому существует вероятность, что они снова пропадут из продажи», — отметила Анна Козырь.

Фото: "Коммунарка"

Также она заверила, что на фабрике уже занимаются перевыпуском конфеты “Селена”, которую можно было встретить на прилавках много лет назад. Новое поколение наверняка не помнит её вкуса, однако те, кому за 50, скорее всего понимают, о какой сладости идёт речь. При этом на фабрике пообещали “модернизировать” “Селену” и добавить в её состав “более современные виды сырья”.

Какие конфеты точно не пропадут из продажи?

Одними (если не самыми) популярными у белорусов являются конфеты «Столичные» и «Любимая Алёнка». По словам главного технолога СОАО «Коммунарка» Ирины Мацыгуд, иногда случается, что фабрика физически не успевает произвести необходимый объём продукции – настолько велик спрос. Поэтому любителям этих конфет уж точно переживать не стоит.

Ранее Telegraf.news писал, что, по словам белорусов, конфеты минской фабрики «Коммунарка» (и не только) уже не те. Они жалуются, что, мол, и шоколад стал другим, и начинка не такая вкусная. Например, одних покупателей не устроило качество «Берёзки», а других — «Знiчкi». Начальник управления по качеству СОАО «Коммунарка» Анна Козырь объяснила журналистам Telegraf.news, в чём дело и рассказала, из-за чего приходиться менять рецептуру тех или иных конфет.

На «Коммунарке» ответили на жалобы белорусов, что конфеты стали «не такие вкусные, как раньше». Что случилось с «Берёзкой» и «Знiчкай»?

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