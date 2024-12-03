"Заберем и отдадим?" - Лукашенко ответил на предложение сравнять зарплаты профессоров и шахтеров

Опубликовано: 03.12.2024 14:25 , Обновлено: 03.12.2024

Заместитель председателя Всебелорусского народного собрания (ВНС) на встрече по анализу деятельности Национальной академии наук (НАН) 3 декабря предложил сравнять зарплаты белорусских профессоров, преподавателей и шахтеров. Президент Беларуси Александр Лукашенко нашел в предложении недостаток.

Косинец считает, что зарплата профессоров и преподавателей должна быть не ниже шахтерской. “Они должны думать только про науку”, - убежден он, [link href=“https://belta.by/president/view/lukashenko-predlozhili-ustanovit-professoram-shahterskuju-zarplatu-vot-kak-otreagiroval-na-eto-679917-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] госагентство БелТА.

“Говорить о том, что членкорам и шахтерам надо зарплата равная, - это из области популизма. Вы не назвали ни один источник. Заберем у шахтеров деньги и отдадим ученым?” - спросил Лукашенко, добавив, что нужны предложения, откуда брать деньги.

Фото: president.gov.by

Косинец в свою очередь ответил, что НАН должна сосредоточиться на экспертной деятельности и стать своеобразным советником для предприятий. Это, по его видению, поможет организациям “правильно” подбирать мощности, оборудование, а также не допускать ошибок при закупке установок. Так, по мнению зампреда ВНС, можно сэкономить деньги.

“Этих денег хватит на 100 лет, чтобы заплатить заработную плату профессорско-преподавательскому составу”, - заявил Косинец.

Президент в то же время потребовал от ученых результата. “Дело не в зарплатах. У нас что, все на окладах будут сидеть? По 8-10 тысяч мы будем докторам и кандидатам платить, и все хорошо? А за что платить?” - спросил Лукашенко.

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Он решил сравнить работу шахтеров и профессоров. “Шахтер накопал и на-гора поднял - можно посчитать. А здесь, если сейчас платить по вашему раскладу, ни доктора, ни кандидаты ничего не будут делать наполовину. Я не против того, чтобы люди получали, но деньги должны быть заработанными”, - добавил глава государства.

Ранее Telegraf.news писал, что министр образования Беларуси Андрей Иванец в конце августа рассказал о планах сделать “солидную надбавку” к зарплатам некоторых преподавателей. Иванец пояснил, как будет работать механизм начисления.

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