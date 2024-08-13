"За кило - 19 копеек" - Белорус поделился рецептом дешевого супа. Какой "секретный" ингредиент?

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Опубликовано: 13.08.2024 14:10 , Обновлено: 13.08.2024

Белорус опубликовал в TikTok ролик, где рассказал о приготовлении дешевого супа, ключевой ингредиент которого стоит 19 копеек за кило. Некоторые комментаторы под роликом утверждали, что суп из этого варить вредно, другие же говорили, что неплохой вариант, когда бюджет ограничен.

“Приготовил такой вот супец. В чем особенность? Я приготовил из костей, которые стоят 19 копеек за килограмм. Это не шутка”, - заверил автор ролика.

И рассказал, что в приготовленном супе - “очень сильная овощная составляющая”. “Это очень похоже на то, чем нас кормят в столовых. Много картошечки, много морковочки. Не хватает какого-нибудь лаврового листа, еще каких-нибудь специй, потому что, по большому счету, здесь в составе бульончика - соль и черный перец молотый. Но это можно есть”, - заключил белорус.

С его слов, мяса в супе “очень-очень мало - все, что срезал с костей”.

[info_b]Кстати, кило ранней моркови можно купить, например, в сервисе Edostavka за 1,45 рубля. А ранний картофель продается в интернет-магазине Green по цене 2,28 рубля тоже за один килограмм.[/info_b]

“Подагра вошла в чат. Кости есть можно, но нужно ли?” - написала одна пользовательница TikTok.

“Дешево и сердито, но имеет место быть, когда бюджет сильно ограничен”, - отметил другой.

“Не показывайте это нашим властям, потом скажут, что можно прожить неделю на 10 долларов”, - предположил третий.

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Еще одна комментаторша посоветовала добавить в конце варки овсянку в суп. “Он будет и вкусным, и более сытным. При этом овсянка дешевая”, - заметила она.

“Я ем такой же суп, только без костей. Никогда не варю на мясе. Мне очень вкусно”, - поделилась пользовательница.

“Моя собака такое есть не станет”, - высказала иное мнение другая.

“Бульоны на кости с овощами - топ. В летнюю жару идеальная еда”, - отметил юзер TikTok.

Ранее Telegraf.news сообщал, что блогер показал в TikTok “секретную” столовую под Минском и рассказал, что заказал для обеда и какую сумму отдал за него. Комментаторы поспорили, нормальная это цена за такой комплекс или нет. Туда вошли солянка, мясное филе с «шубой» сверху, картофельное пюре, запеканка с джемом и не только.

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