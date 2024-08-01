"Копейки" или дорого? Блогер показал "секретную" столовую в Минске. Комментаторы поспорили из-за цены

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Опубликовано: 01.08.2024 15:02 , Обновлено: 01.08.2024

Блогер опубликовал в TikTok ролик, в котором показал "секретную" столовую под Минском и рассказал, что заказал для обеда и какую сумму отдал за него. Комментаторы поспорили, нормальная это цена за такой комплекс или нет.

“А секретная она, потому что о ней знают только сотрудники “Евроопта”, - начал ролик автор.

В его обед вошли:

солянка,

мясное филе с “шубой” сверху,

картофельное пюре,

запеканка с джемом,

салат из огурцов, помидоров, зеленого лука.

Первые четыре позиции блогеру понравились, особенно “нежная и мягкая” запеканка, а вот огурцы в салате оказались размякшими. Всего же за обед парень отдал 14 рублей.

Кстати, с его слов, в столовой на выбор было девять горячих блюд и два супа. Сама столовая находится по адресу Щомыслицкий сельсовет, 42.

“14 рублей - это очень дорого!” - написал один комментатор. Другой ответил ему, что “это вообще копейки за обед”.

Третий пользователь TikTok посчитал, что на такие обеды в месяц придется тратить 420 рублей, и поинтересовался, сколько зарабатывает блогер. Однако ему не ответили.

“Слишком много”, - поделился мнением еще один юзер TikTok.

“Цена супер, выглядит вкусно и сытно”, - написала другая. “Да, цена хорошая за такие блюда”, - ответил ей блогер.

“Ожидала цену намного выше!” - не стала скрывать еще одна комментаторша.

Другой комментатор сказал, что за эти деньги можно два раза пообедать. “Так себе еда там. Хожу периодически. Дешево и сердито”, - поделился впечатлением третий пользователь TikTok.

Ранее Telegraf.news рассказывал о другой “секретной” столовой на улице Немига в Минске. А “секретная” она потому, что попасть туда не так просто: нужно спуститься под лестницу, зайти в кафе и пройти там по коридору. Зато попавший туда сможет оценить еду, “как дома”.

«Знают единицы» — Белорус показал в TikTok «секретную» столовую в Минске. Что по ценам?