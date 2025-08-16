За июль рынок труда Беларуси сократился на 15,7 тысяч вакансий

Опубликовано: 16.08.2025 17:34 , Обновлено: 16.08.2025

Государственная служба занятости (ГСЗ) на днях опубликовала свежую статистику рынка труда в Беларуси. Оказалось, что в июле наблюдалась разнонаправленная динамика. Число вакансий сократилось, а вот количество людей на учёте – выросло. Журналисты Telegraf.news изучили новые данные.

По данным на 1 августа 2025 года, на учёте в службах занятости состояло 4 тысячи человек . За месяц этот показатель вырос на 200 человек (на 1 июля было 3,8 тыс. безработных).

За июль при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроились 16,1 тыс. человек . Всего же, по данным ГСЗ, за январь-июль работу получили 83 тыс. граждан . Кроме того, 70 человек направили на обучение востребованным профессиям, а 9 семей безработных получили помощь в переезде на новое место жительства и работы.

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Количество предложений от нанимателей по-прежнему значительно превышает число официальных безработных. Однако в июле впервые за несколько месяцев число вакансий сократилось. По состоянию на 1 августа наниматели передали в ГСЗ данные о наличии 204,9 тыс. свободных рабочих мест , что на 15,7 тыс. меньше, чем месяцем ранее (220,6 тыс. на 1 июля).

При этом, как заверили в ГСЗ, в 24 тысяч случаев наниматели готовы предоставить жильё.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что правительство Беларуси приняло решение повысить базовую ставку, которая является основой для расчёта зарплат работников бюджетной сферы. С 1 сентября 2025 года её размер составит 273 рубля.

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