Когда жене и мужу при трудоустройстве заплатят более 8000 рублей? В Минтруда Беларуси назвали одно условие

Опубликовано: 21.02.2025 11:28 , Обновлено: 21.02.2025

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси напомнили о случае, когда при устройстве на работу муж и жена могут получить выплату общим размером более 8 тысяч рублей. Для этого необходимо соблюсти всего одно условие.

И условие это — переехать в сельскую местность. Чтобы получить такие подъёмные, нужно зарегистрироваться в службе занятости в качестве безработного и заключить трёхсторонний договор с органом по труду, занятости и соцзащите и нанимателем о переселении в связи с переездом на работу в другую местность.

За такое решение каждый из белорусов получит сумму, равную 9 бюджетам прожиточного минимума, то есть 4028,76 рублей. Однако есть нюанс. Тем, кто воспользовался господдержкой, необходимо в обязательном порядке отработать на новом месте как минимум год. Деньги же можно потратить на что угодно, заверили в Минтруда.

В случае, если человек решил переехать из одного села в другое, деньги также заплатят (при соблюдении вышеперечисленных условий). Если же на работу в деревню решила отправиться вся семья, каждому из них также предусмотрена выплата в размере 4028,76 рублей. Однако схитрить и переезжать с места на место не выйдет: в стране ведётся база таких работников.

Ранее в Минтруда пообещали, что будут строго контролировать выплаты финансовой помощи и следить за тем, как работодатели выполняют договорные обязательства. Все эти меры, по информации ведомства, направлены на привлечение и закрепление кадров на селе.

Также Telegraf.news рассказывал о других экономических способов закрепления кадров в регионах. Например, министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович пообещал, что к концу 2025 года власти определят, кто из белорусов получит право на выкуп арендного жилья. По его словам, в первую очередь это затронет «востребованных специалистов» на селе и в деревнях.

Пархамович назвал сроки решения вопроса выкупа арендного жилья белорусами. Кому приготовиться?