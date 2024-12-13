За 5 дней доллар в Беларуси вырос на 10 копеек, а евро — на 7. Как сильно за неделю упал российский рубль?

Опубликовано: 13.12.2024 13:58 , Обновлено: 13.12.2024

В последний рабочий день недели, 13 декабря, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар и евро снова пошли вниз, а вот российский рубль, наоборот, рванул вверх. Начиная с понедельника, "американец" стал дороже на 10 копеек, а евро — на 7. Тем временем российский рубль за 5 дней упал на 6 копеек.

Ещё в понедельник, 9 декабря, в Республике были такие курсы:

доллар — 3,3775 белорусских рубля (-0,85%);

евро — 3,5999 белорусских рубля (+2,27%);

100 российских рублей — 3,4156 белорусских рубля (+0,57%);

10 китайских юаней — 4,6432 белорусских рубля (-0,80%).

По результатам торгов ситуация к концу недели, 13 декабря, выглядит следующим образом:

доллар — 3,4755 белорусских рубля (-0,27%);

евро — 3,6743 белорусских рубля (-0,52%);

100 российских рублей — 3,3558 белорусских рубля (+0,22%);

10 китайских юаней — 4,7848 белорусских рубля (-0,41%).

Чего ждать до конца декабря?

«Думаю, что курс доллара в России после колебаний вверх-вниз остановится где-то в районе 110 рублей, а у нас, наверное, скорректируется в районе 3,50», — заявил ранее финансовый аналитик Михаил Грачёв, отметив, что именно с такими «цифрами» белорусам, вероятнее всего, придётся встречать Новый год. При этом эксперт подчеркнул, что он может и ошибаться, ведь любые точные прогнозы в экономике невозможны.

«Но тенденция именно такова. Это в силу того, что российский Минфин достаточно либерально на это смотрит, соответственно, наш Нацбанк не будет предпринимать каких-то мер — тем более валютная корзина достаточно сбалансированна», — заверил специалист.

Ранее Telegraf.news писал, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко дал свой прогноз по курсу доллара и назвал «самые главные» иностранные валюты для белорусской экономики. О том, чего ожидать в ближайшее время на валютном рынке страны, высказали свои предположения и финансовые аналитики.

«Не вижу напряжённости» — Головченко дал свой прогноз курса доллара в Беларуси

Также мы рассказывали, что Евразийский банк развития опубликовал свой макроэкономический прогноз на следующие три года. Посмотрели, каким, по мнению международных экспертов, будет курс доллара в Беларуси в следующем году, как изменятся цены и ждать ли роста внутреннего валового продукта.

Когда курс доллара в Беларуси поднимется до 3,81 рубля? Аналитики ЕАБР дали свой прогноз