Ярошевич заметил в экономике Беларуси "предпосылку разворота". Куда?

🎤 Мнение

Опубликовано: 02.11.2022 07:10 , Обновлено: 01.11.2022

Заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич 1 ноября заявил, что заметил в экономике Беларуси "предпосылку наблюдаемого разворота". О чем сообщил в комментарии для газеты «Рэспублiка».

«За январь-сентябрь темп производства продукции вырос на 0,5% к прошлому месяцу. Внушают оптимизм и качественные показатели развития предприятий. За истекший период текущего года достигнут десятилетний максимум уровня продаж в промышленности – 10,9%”, - рассказал заместитель министра.

По его словам, он также [link href=“https://t.me/econ_gov_by/1714” rel=“noopener” target=“_blank”] заметил [/link] сокращение убыточных предприятий.

Дмитрий Ярошевич утверждает, что в сентябре ВВП «прибавил» 0,2% к январю–августу (по данным Белстата, ВВП Беларуси по итогам сентября по сравнению с таким же месяцем 2021 года сократился на 4,7%, в августе ВВП был ниже на 4,9%).

“Опережение темпов роста выручки над себестоимостью, а также грамотные экспортные стратегии способствовали росту рентабельности по экономике в целом и формированию положительного внешнеторгового сальдо. По нашим оценкам, за 9 месяцев оно составит 3,8 млрд. долларов, что станет для нас дополнительным стабилизирующим фактором. Вышеописанные тенденции наряду с задействованием резервом роста в других секторах позволят сохранить восстановительную динамику и по итогам октября», – поделиося оптимизмом заместитель министра экономики.

ВВП упадет на 5%?

Ранее Телеграф сообщил, что аналитики исследовательского центра BEROC в своем свежем экспресс-анализе экономической активности Беларуси за октябрь спрогнозировали падение ВВП на 4,5-5% по итогам 2022 года. Это лучше, чем прогнозы Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).

Они объяснили, что хоть в сентябре экономику поддержало сельское хозяйство, однако его роль в силу сезонных факторов в дальнейшем будет ослабевать.

BEROC спрогнозировал падение ВВП Беларуси на 4,5–5% к концу года

В свою очередь, в ЕАБР ранее сообщили, что падение ВВП Беларуси от месяца к месяцу ускорилось. Так, производство валового продукта в сентябре сократился на 3,3%, в то время как в августе падение было на 3%.

В ЕАБР рассказали, почему ВВП Беларуси упал в сентябре на 3,3%