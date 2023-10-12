Wildberries ввел комиссию 3% для карт Visa и Mastercard российских банков. А что в Беларуси?

Опубликовано: 12.10.2023 10:26 , Обновлено: 12.10.2023

Популярный среди белорусов интернет-магазине Wildberries объявил о введении комиссии за оплату товаров с международных карт Visa и Mastercard. В России размер комиссии составит 3% от стоимости покупки. Узнали, коснётся ли нововведение покупателей в Беларуси.

На российском сайте Wildberries появилась информация о том, что при выборе способа оплаты платежными картами международных платежных систем Visa и Mastercard с карты также будет списываться “вознаграждение банка” в размере 3%. Об этом покупателям система будет напоминать всякий раз при оформлении заказа.

Между тем, на белорусском сайте маркетплейса в разделе, где описаны условия оплаты заказов, всё осталось без изменений. Как и прежде, белорусам для оплаты предлагают пользоваться либо электронными сервисами, либо банковскими карами (включая карты Visa и Mastercard) - без взимания каких-либо комиссий.

Напомним, на днях Wildberries объявил об очередном новшестве, которое может несколько усложнить онлайн-шопинг: компания решила ввести дополнительную верификацию заказа - по пин-коду или с помощью технологии Touch ID и Face ID (или их аналогов на Android).

Wildberries решил усложнить покупки белорусам. Что придумали?

Кроме того, с 1 сентября 2023 года Wildberries ввел для белорусов ещё одно новое правило, на этот раз усложнившее процедуру возврата товара надлежащего качества. Теперь его можно вернуть только в одном пункте Беларуси по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, д. 100.

Wildberries ввел для белорусов очередное новшество: сдать небракованный товар можно лишь в одном пункте. Где?