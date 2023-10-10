Wildberries решил усложнить покупки белорусам. Что придумали?

Опубликовано: 10.10.2023 08:42 , Обновлено: 10.10.2023

В ближайшее время онлайн-шопинг в популярном у белорусов интернет-магазине Wildberries может стать сложнее: компания объявила о подготовке новой функции - дополнительной верификации заказа.

Если сейчас для того, чтобы купить какой-либо товар на маркетплейсе, достаточно выбрать его из каталога, положить в виртуальную корзину и нажать кнопку “заказать”, в скором времени перед последним шагом добавится ещё один - процедура дополнительного подтверждения заказа. Покупателю предложат самостоятельно выбрать удобный способ верификации - по пин-коду, с помощью технологии Touch ID и Face ID (или их аналогов на Android).

Внедрить новую функцию в приложении в компании пообещали в течение месяца и пообещали, что подключить её можно будет по желанию, а не в обязательном порядке. Пока же онлайн-платформа “разрабатывает функционал” новой опции.

Необходимость допверификации в Wildberries объяснили желанием “свести к минимуму возможность “случайных” заказов на других устройствах, членами семьи или сторонними лицами”. Там пояснили, что нередко дети без ведома родителей оформляют заказы в интернет-магазине, пользуясь аккаунтом взрослых.

“Чтобы не ставить родителей в неловкое положение перед ребенком, ожидающим заказ, сделанный им самостоятельно, мы в ближайшее время запустим возможность дополнительного подтверждения заказа перед оплатой. С ней родители и дети смогут вместе решить, что заказать у нас в этот раз», — пояснили в пресс-службе компании.

Напомним, что с 1 сентября 2023 года Wildberries ввел для белорусов ещё одно новое правило, на этот раз усложнившее процедуру возврата товара надлежащего качества. Теперь его можно вернуть только в одном пункте Беларуси по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, д. 100.

Wildberries ввел для белорусов очередное новшество: сдать небракованный товар можно лишь в одном пункте. Где?