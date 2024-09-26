Wildberries решил отделить товары оригинальных брендов от подделок. Где искать?

Опубликовано: 26.09.2024 15:24 , Обновлено: 26.09.2024

Популярный маркетплейс Wildberries решил отделить настоящие брендовые товары от неоригинальных. Для этого на интернет-площадке компании создали специальный раздел. Узнали, где пользователям платформы искать оригинальные брендовые товары.

Как сообщили в официальном телеграм-канале компании Wildberries, специальный раздел получил название “Тренд”. Там пообещали размещать “оригинальные товары известных брендов от продавцов, которые подтвердили свои права на реализацию официальными документами”.

В пресс-службе маркетплейса посчитали, что это будет дополнительно создавать “комфортные условия для покупок” и “укреплять доверие между покупателями и продавцами”.

Пока новый раздел доступен только на сайте Wildberries, но в скором времени его пообещали запустить и в фирменном приложении, которое доступно для пользователей мобильных устройств на базе Android и iOS.

Ранее Telegraf.news сообщал, что российская предпринимательница, владелица Wildberries Татьяна Бакальчук решила расстаться с фамилией мужа и вернуть девичью — Ким. В июле 2024 года она подала на развод из-за конфликта с мужем Владиславом Бакальчуком после объединения Wildberries и оператора наружной рекламы Russ.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук отказалась от фамилии мужа

Также мы писали о том, что в головном офисе Wildberries в Москве 18 сентября произошла стрельба. Представители Wildberries сообщили о “попытке незаконного проникновения” в офис сооснователя компании Владислава Бакальчука с охраной. Он в свою очередь сказал, что на его и его команду “пытались совершить нападение”.

«Рейдерский захват» или покушение? В офисе Wildberries в Москве произошла стрельба – есть пострадавшие