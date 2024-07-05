Wildberries пообещал покупателям «эксклюзивные скидки» в 20%. Но за деньги

Опубликовано: 05.07.2024 09:54 , Обновлено: 05.07.2024

Популярный маркетплейс Wildberries пообещал своим клиентам "эксклюзивные скидки" до 20%, которые можно будет суммировать с персональной скидкой. Однако, воспользоваться ею смогут только авторизованные пользователи, предварительно заплатив - за подписку "WB Клуб". Новую платную подписку компания пообещала запустить уже этим августом.

Как пояснили в компании, оформив платную подписку, клиентам откроется доступ к дополнительным скидкам на товары до 20%. Также премиумным клиентам пообещали приоритетную поддержку, доступ к эксклюзивным предложениям от партнёрских сервисов, а также возможность сменить пункт выдачи. Эта новая функция будет доступна в течение 30 минут после заказа или пока заказ не будет собран, при условии, что новый пункт выдачи находится в том же регионе.

В Wildberries сообщили, что сначала оформить подписку можно будет только через сайт, но вскоре эту функцию добавят и в фирменное приложение, при этом не уточнив, будет ли распространяться предложение на все страны, в которых представлен маркетплейс, в том числе, ив Беларуси.

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Предварительные цены на платную подписку озвучили следующие:

1 месяц подписки - 199 российских рублей (чуть больше 7 белорусских),

6 месяцев - 1069 российских рублей (около 40 белорусских),

12 месяцев - 1899 российских рублей (около 70 белорусских).

Первый месяц компания пообещала взимать в с клиентов только символическую сумму в 1 российский рубль.

Ранее Telegraf.news рассказал, что российский маркетплейс Wildberries в начале года запустил новый формат размещения рекламы. Теперь на площадке получили возможность размещать рекламную информацию сторонние компании. Ранее свои товары и бренды здесь могли размещать только продавцы маркетплейса.

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